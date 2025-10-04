Rasistički skandal obilježio je prvu utakmicu kola, oglasio se i Savez

Istra je u petak na domaćem terenu pobjedom 1:0 nad Varaždinom otvorila deveto kolo HNL-a. Utakmicu je, osim sjajnog pogotka Lončara, obilježio i rasistički incident.

Naime, u 89. minuti utakmica je na nekoliko trenutaka prekinuta jer je pojedinac sa zapadne tribine na rasnoj osnovi vrijeđao igrača Varaždina Laminu Baa. Što je o incidentu rekao igrač te NK Istra možete pročitati OVDJE.

Sada se oglasio i HNS, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

HNS uvijek oštro osuđuje svaki oblik rasizma i diskriminacije i ima nultu stopu tolerancije prema takvim pojavama te će maksimalno surađivati s državnim tijelima kako bi se pronašli i procesuirali pojedinci odgovorni za ovaj incident.

Savez će također poduzeti sve korake u utvrđivanju odgovornosti i prema tomu poduzeti odgovarajuće mjere.

Pozivamo širu sportsku zajednicu da se ujedinimo u osudi svih vrsta rasizma i diskriminacije kojima nije mjesto na nogometnim stadionima i promoviramo vrijednosti fair playa, poštovanja i zajedništva koje su temelj našeg sporta.

