Skandal u HNL-u! Igrača Varaždina rasistički vrijeđali u Puli: Oglasio se oštrom porukom

Istra je u petak na domaćem terenu pobjedom 1:0 nad Varaždinom otvorila deveto kolo HNL-a. Utakmicu je, osim sjajnog pogotka Lončara, obilježio i rasistički incident.

Naime, u 89. minuti utakmica je na nekoliko trenutaka prekinuta jer je pojedinac sa zapadne tribine na rasnoj osnovi vrijeđao igrača Varaždina Laminu Baa. Ba je ušao u verbalnu raspravu s dotičnim, a nakon utakmice se oglasio na svom Instagram profilu.

"Za vrijeme utakmice protiv Istre, oko 88. minute, netko je iz publike zavikao “banana” prema meni. U 2025. godini se to ne bi smjelo više događati. Rasizam nema mjesta u ovom svijetu, a još manje na mjestu gdje ima djece.

Iskreno, nije me briga za tu riječ. Nitko nije ponosniji od mene što sam crn. Ali sljedeći put, ako mi netko želi nešto reći, barem imajte hrabrosti mi to reći u lice poslije utakmice. Kukavice", poručio je mauritanski nogometaš.

Nakon utakmice oglasila se i Istra priopćenjem za medije koji prenosimo u cijelosti.

NK Istra 1961 najoštrije osuđuje svaki oblik rasizma i diskriminacije. Takvo ponašanje na našem stadionu nije i nikada neće biti prihvatljivo, naša politika je nulte tolerancije prema rasizmu.

Zbog incidenta koji se danas dogodio od strane pojedinca, redarska služba promptno je reagirala i identificirala počinitelja, koji će biti procesuiran u skladu sa zakonom.

Stadion Aldo Drosina mjesto je zajedništva, poštovanja i jednakosti, a drago nam je što publika nije podržala ovakav oblik neprihvatljive komunikacije. Izrazito nam je žao što je ovakav izolirani slučaj zasjenio dobru atmosferu i pobjedu naše momčadi. Ispričavamo se igračima i svima koji su bili pogođeni ovim nemilim događajem.

