Novi kladioničarski skandal u Italiji: Napadač dobio žestoku suspenziju

Novi kladioničarski skandal u talijanskom nogometu. Nogometaš Barija Giuseppe Sibili suspendiran je na čak 16 mjeseci zbog klađenja.

Osam mjeseci talijanski će napadač provesti na terapijama i sastancima kako bi pobijedio svoju ovisnost. Sibili je stavljao oklade na mečeve pod FIFA-om i UEFA-om, a kladio se i na talijanske lige, a navodno i na mečeve svoga kluba. Klub ga je kaznio i novčano s 20 tisuća eura. Klađenje je veliki problem među talijanskim nogometašima.

Sve o talijanskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

U nedavnoj prošlosti su svoje kazne morali odslužiti Sandro Tonali i Nicolo Fagioli. Sibili će, ako mu ne prođe žalba, s terena izbivati do početka 2027. godine.

