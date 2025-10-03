KOCKAR U DUŠI /

Novi kladioničarski skandal u Italiji: Napadač dobio žestoku suspenziju

Novi kladioničarski skandal u Italiji: Napadač dobio žestoku suspenziju
Foto: Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia

U nedavnoj prošlosti su svoje kazne morali odslužiti Sandro Tonali i Nicolo Fagioli

3.10.2025.
19:16
Sportski.net
Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia
Novi kladioničarski skandal u talijanskom nogometu. Nogometaš Barija Giuseppe Sibili suspendiran je na čak 16 mjeseci zbog klađenja. 

Osam mjeseci talijanski će napadač provesti na terapijama i sastancima kako bi pobijedio svoju ovisnost. Sibili je stavljao oklade na mečeve pod FIFA-om i UEFA-om, a kladio se i na talijanske lige, a navodno i na mečeve svoga kluba. Klub ga je kaznio i novčano s 20 tisuća eura. Klađenje je veliki problem među talijanskim nogometašima.

Sve o talijanskom nogometu čitajte na portalu Net.hr. 

U nedavnoj prošlosti su svoje kazne morali odslužiti Sandro Tonali i Nicolo Fagioli. Sibili će, ako mu ne prođe žalba, s terena izbivati do početka 2027. godine. 

Serie BBariKlađenje
