Engleski izbornik objasnio potez koji je šokirao cijelu naciju

Izbornik engleske nogometne reprezentacije Thomas Tuchel odbacio je nagađanja da Judea Bellinghama nije pozvao u reprezentaciju zbog navodnog osobnog sukoba s veznjakom Real Madrida.

"Nema nikakvih problema između mene i Bellinghama. Razgovarao sam s njim telefonski i on je želio biti na reprezentativnom popisu za predstojeće utakmice. No, Jude se je nedavno vratio na teren i za Real još nije odigrao svih 90 minuta na jednoj utakmici, još nije uhvatio pravi ritam. On je poseban nogometaš i za takve igrače mogu vrijediti posebna pravila. On svakako zaslužuje biti u reprezentaciji", rekao je Tuchel u petak na konferenciji za novinare.

Izbornik Tuchel objavio je u petak popis igrača za prijateljski susret protiv Walesa (9. listopada) i kvalifikacijsku utakmicu za SP 2026. u gostima kod Latvije (14. listopada), a na njemu nema Phila Fodena, Jacka Grealisha i Judea Bellinghama.

Bellingham se je sredinom rujna vratio na teren nakon operacije ramena. Očekivalo se da će na popisu biti i ofenzivni veznjaci Foden i Grealish. Foden je ove sezone u dresu Manchester Cityja upisao dva gola i dvije asistencije, a Grealish, koji je ovog ljeta iz Cityja otišao na posudbu u Everton, je na početku sezone ubilježio četiri asistencije te je bio proglašen za najboljeg igrača Premier lige u kolovozu.

"Također, nemam nikakvih problema s Fodenom i Grealishom. Foden se vratio i bio je čovjek odluke u nekim utakmicama Manchester Cityja. Što se tiče Grealisha, on je blizu toga da opet bude na razini iz njegovih najboljih dana", dodao je Tuchel.

