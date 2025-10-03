Srbi povukli drastičan potez za utakmicu protiv Albanije

Nogometni savez Srbije odlučio je da neće prodavati ulaznice za utakmicu protiv Albanije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, koji će se igrati u subotu, 11. listopada, u Leskovcu.

NS Srbije odlučio je da neće biti ulaznica u slobodnoj prodaji iz sigurnosnih razloga.

"U skladu s procjenom FIFA-e, uputama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije, konzultacijama s UEFA-om i prije svega lošim iskustvom s prethodne utakmice koja je prekinuta 2014. godine, a naš je tim zbog toga administrativnim putem ostao bez plasmana na veliko natjecanje, Odbor za hitna pitanja FSS-a donio je odluku da za predstojeći dvoboj između Srbije i Albanije, koji se igra 11. listopada na stadionu 'Dubočica' u Leskovcu, neće biti dostupnih ulaznica za prodaju", objavio je Savez i pojasnio tko će moći biti na tribinama:

"Prisustvo na tribinama bit će osigurano raspodjelom ulaznica nogometnoj zajednici kroz distribuciju regionalnim savezima, klubovima, polaznicima škola nogometa i njihovoj roditeljskoj pratnji, stručnim i strukovnim nogometnim organizacijama, službenim sponzorima i gostima FSS-a, akreditiranim predstavnicima medija, kao i medicinskim i drugim ekipama nužnima za realizaciju utakmice."

Strah od incidenta

Srbija je taj potez povukla zbog straha od nvih nereda. Podsjetimo, utakmica koju su Srbi i albanci igrali 2014. u kvalifikacijama za Euro 2016. prekunta je zbog kaosa nakon što je na teren došao dron sa zastavom 'velike Albanije'.

"Upravo iz tog razloga Savez, zajedno s UEFA-om, FIFA-om i svim drugim nadležnim institucijama, poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurali maksimalna sigurnost i regularno održavanje utakmice. Podsjećamo da je dvoboj između Srbije i Albanije od strane svih nadležnih institucija - FIFA-e, MUP-a Republike Srbije i Saveza - proglašen utakmicom najvišeg sigurnosnog rizika. Specijalno za ovu priliku FIFA u Leskovac šalje dva službenika za sigurnost, a na tribinama neće biti gostujućih navijača, u skladu sa sigurnosnim smjernicama i radi očuvanja reda i sigurnosti svih sudionika događaja."

