Marko Marić ima novi posao, stiže u kultni klub

Bivši sportski direktor Dinama Marko Marić dolazi u bosanskohercegovačkog velikana Željezničar, javlja Sportnews.

Železničar, kultni BiH klub, trenutno proživljava teške trenutke, šesti su od 10 momčadi na tablici Premijer lige i vrlo su daleko od mjesta koja vode u europska natjecanja pa su na Grbavici krenuli u veliku rekonstrukciju.

Uz Marića, koji stiže na mjesto sportskog direktora, na klupu dolazi bivši trener Gorice i druge momčadi Dinama Ivan Prelec.

Marić je posljednji angažman imao u Dinamu, kojega je napustio u veljači prošle godine, a Prelec je bez kluba od studenoga 2025. kada ga je otpustio danski Vejle.

POGLEDAJTE VIDEO: Spašavaju živote pod najvećim pritiskom: Hitne medicinske službe proslavile svoj dan