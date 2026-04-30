SPORTSKI DIREKTOR /

Marko Marić ima novi posao, stiže u kultni klub

Marko Marić ima novi posao, stiže u kultni klub
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Marić je posljednji angažman imao u Dinamu

30.4.2026.
23:09
M.G.
Igor Kralj/PIXSELL
Bivši sportski direktor Dinama Marko Marić dolazi u bosanskohercegovačkog velikana Željezničar, javlja Sportnews.

Železničar, kultni BiH klub, trenutno proživljava teške trenutke, šesti su od 10 momčadi na tablici Premijer lige i vrlo su daleko od mjesta koja vode u europska natjecanja pa su na Grbavici krenuli u veliku rekonstrukciju.

Uz Marića, koji stiže na mjesto sportskog direktora, na klupu dolazi bivši trener Gorice i druge momčadi Dinama Ivan Prelec.

Marić je posljednji angažman imao u Dinamu, kojega je napustio u veljači prošle godine, a Prelec je bez kluba od studenoga 2025. kada ga je otpustio danski Vejle.

POGLEDAJTE VIDEO: Spašavaju živote pod najvećim pritiskom: Hitne medicinske službe proslavile svoj dan

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
