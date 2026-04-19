TRENUTAK KOJI PARA SRCE /

Djevojka koja je u tramvajskoj nesreći u Sarajevu ostala bez noge ponovno na stadionu

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Predstavnici Željezničara Elli su uručili prigodan poklon u bojama kluba, simboličan znak da nikada nije bila sama u svojoj borbi

19.4.2026.
11:06
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
Velika navijačica Željezničara, Ella Jovanović, opet je na stadionu svog voljenog kluba u utakmici protiv Posušja.

Samo dva mjeseca nakon što je u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu ostala bez noge, Jovanović se vratila na Grbavicu i pritom dobila gromoglasan pljesak publike sarajevskog kluba. Predstavnici Željezničara Elli su uručili prigodan poklon u bojama kluba, simboličan znak da nikada nije bila sama u svojoj borbi.

Sama utakmica završila je rezultatom 1-1.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
