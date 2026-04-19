Djevojka koja je u tramvajskoj nesreći u Sarajevu ostala bez noge ponovno na stadionu

Velika navijačica Željezničara, Ella Jovanović, opet je na stadionu svog voljenog kluba u utakmici protiv Posušja.

Samo dva mjeseca nakon što je u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu ostala bez noge, Jovanović se vratila na Grbavicu i pritom dobila gromoglasan pljesak publike sarajevskog kluba. Predstavnici Željezničara Elli su uručili prigodan poklon u bojama kluba, simboličan znak da nikada nije bila sama u svojoj borbi.

Sama utakmica završila je rezultatom 1-1.

