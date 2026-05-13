UKRALA PAŽNJU /

Thompsonova Sandra zablistala u društvu Alke Vuice i Borne Kotromanić: Evo gdje su se družile

Thompsonova Sandra zablistala u društvu Alke Vuice i Borne Kotromanić: Evo gdje su se družile
Za ovu je prigodu odabrala elegantnu dugu zelenu haljinu koja je dodatno istaknula njezin sofisticirani stil, dok je cijeli outfit upotpunila decentnom šminkom i prepoznatljivom frizurom

13.5.2026.
9:25
Modni brend Duchess u Muzeju grada Zagreba predstavio je svoju novu kolekciju za proljeće/ljeto 2026., a revija je okupila brojna poznata lica iz hrvatskog javnog života.

Posebnu pažnju privukla je Sandra Perković, supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona, koju javnost nema često priliku vidjeti na ovakvim društvenim događanjima.

Sandra je djelić atmosfere s modne večeri podijelila i na društvenim mrežama, gdje je objavila nekoliko fotografija s revije. Najviše pažnje privukla je ona na kojoj pozira u društvu pjevačice Alke Vuice, životne savjetnice Borne Kotromanić te Snježane Schillinger, poduzetnice koja stoji iza modnog brenda Duchess.

"Hvala od srca", kratko je poručila Sandra uz objavljene fotografije.

Zablistala u zelenom

Za ovu je prigodu odabrala elegantnu dugu zelenu haljinu koja je dodatno istaknula njezin sofisticirani stil, dok je cijeli outfit upotpunila decentnom šminkom i prepoznatljivom frizurom.

Nova kolekcija brenda Duchess još je jednom okupila brojna poznata imena domaće scene te potvrdila status jednog od najpraćenijih modnih događaja u Zagrebu.

 

 

Sandra PerkovićBorna KotromanićAlka VuicaSnježana Schillinger
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
