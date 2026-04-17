NA ŠUBIĆEVCU

Koncert u pripremi: Thompson zatražio dozvolu za spektakl u Šibeniku uoči državnog praznika

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Organizacija događaja, prema dostupnim informacijama, već je u poodmakloj fazi, a ključne pripreme su pokrenute. Ako koncert dobije i službenu potvrdu,

17.4.2026.
18:27
Hot.hr
Prema neslužbenim informacijama, piše ŠibenikIN, koncert Marka Perkovića Thompsona na stadionu Stadion Šubićevac trebao bi se održati u utorak, 4. kolovoza, dan uoči Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.

Kako doznaju iz istih izvora, Thompsonov produkcijski tim već je Gradu predao zahtjev za izdavanje potrebnih dozvola, a konačna realizacija koncerta ovisi o završetku formalne administrativne procedure. Ipak, sugovornici bliski organizaciji ističu kako je riječ o uobičajenom procesu te da se zasad ne očekuju nikakve prepreke.

Organizacija događaja, prema dostupnim informacijama, već je u poodmakloj fazi, a ključne pripreme su pokrenute. Ako koncert dobije i službenu potvrdu, Šibenik će se tako pridružiti gradovima poput Zagreba i Sinja na Thompsonovoj turneji koja redovito okuplja velik broj obožavatelja. Odabrani datum dodatno pojačava interes javnosti zbog svoje simbolike uoči obilježavanja državnog praznika.

Očekuje se kako bi ovaj događaj mogao imati značajan utjecaj i na turističku sliku grada. Budući da je riječ o neradnom danu, mnogi bi posjetitelji mogli produžiti boravak u Šibeniku, što bi se odrazilo na veću potražnju za smještajem, ugostiteljskom ponudom i drugim sadržajima.

Stadion Šubićevac već se ranije pokazao kao prikladna lokacija za velika događanja, a njegov kapacitet i položaj čine ga idealnim za koncerte ovakvog tipa. Održavanje koncerta usred ljeta dodatno bi pridonijelo festivalskoj atmosferi u gradu, ovaj put u znaku domoljubnog ugođaja.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
