Objavljena nova spektakularna borba za FNC u Zadru: Opet gledamo talentiranog Dubrovčanina

FNC 30 u Zadru na rasporedu je devetog svibnja, a službeno je objavljen još jedan vrlo zanimljiv meč. Dubrovački borac Luka Milidragović vraća se u FNC ring nakon veljače i poraza od Davida Travniceka.

Milidragoviću (4-2) će se suprotstaviti njemački borac Robin Moosman (4-2). Dva borca istog skora imaju vrlo različite stilove. Dok Mili preferira borbu u stojci, Moosman će gledati kako borbu što prije odvesti u parter. Oba borca tek su na počecima svojih MMA karijera.

Luki je 26 godina dok je Nijemac još tri godine mlađi. Moosman se borio u Cageu i Areni Global, a od četiri pobjede, čak tri je ostvario gušenjem što dosta govori o njegovom stilu. U veljači je pobjedio Joaa Pedra Vincentea i tako prekinuo niz od dva poraza. Tko će prvi do pete pobjede u karijeri?

