FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUDAR STILOVA

Objavljena nova spektakularna borba za FNC u Zadru: Opet gledamo talentiranog Dubrovčanina

×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dva borca istog skora imaju vrlo različite stilove

15.4.2026.
9:25
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

FNC 30 u Zadru na rasporedu je devetog svibnja, a službeno je objavljen još jedan vrlo zanimljiv meč. Dubrovački borac Luka Milidragović vraća se u FNC ring nakon veljače i poraza od Davida Travniceka.

Milidragoviću (4-2) će se suprotstaviti njemački borac Robin Moosman (4-2). Dva borca istog skora imaju vrlo različite stilove. Dok Mili preferira borbu u stojci, Moosman će gledati kako borbu što prije odvesti u parter. Oba borca tek su na počecima svojih MMA karijera.

 

 

 

 

Luki je 26 godina dok je Nijemac još tri godine mlađi. Moosman se borio u Cageu i Areni Global, a od četiri pobjede, čak tri je ostvario gušenjem što dosta govori o njegovom stilu. U veljači je pobjedio Joaa Pedra Vincentea i tako prekinuo niz od dva poraza. Tko će prvi do pete pobjede u karijeri?

Luka MilidragovićFnc 30Zadar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
