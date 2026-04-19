Tko je Martin Batur? Zadarski div pred domaćom publikom traži iskupljenje

Samo 29 dana nakon FNC-a 29 u Ljubljani, dolazi nam nova priredba najveće regionalne MMA organizacije. Jubilarni FNC 30 biti će i veliki povratak FNC-a u Zadar po prvi puta nakon veljaće 2025. i FNC-a 21.

Dvorana Krešimira Ćosića ugostit će brojna poznata imena, a u glavnoj borbi večeri nastupit će domaći borac, iskusni teškaš Martin Batur. Njegov povratak u rodni grad nakon turbulentnog razdoblja karijere donosi okršaj protiv opasnog i neporaženog Crnogorca, Milenka Stamatovića, u meču koji obećava pravi vatromet.

Turbulentni početak

Martin Batur ime je koje je već dugo prisutno na regionalnoj MMA sceni. Svoju profesionalnu karijeru započeo je još 2012. godine, a prvi značajniji uspjeh ostvario je dvije godine kasnije osvajanjem FFC-ovog Futures turnira u poluteškoj kategoriji. Već tada je pokazao potencijal koji ga je odvajao od konkurencije - razornu snagu udaraca i sposobnost da dominira u parteru.

Nakon poraza od tada nadolazeće svjetske zvijezde Aleksandra Rakića 2015. godine, Batur se privremeno povukao iz sporta kako bi se posvetio obiteljskom poslu. Mnogi su pomislili da je njegova karijera gotova, no Zadranin se vratio jači no ikad. U ring se vratio 2020. godine i nanizao tri impresivne pobjede prekidom, najavivši da su njegove ambicije veće nego ikad. Svoju je formu brusio u jednom od najpoznatijih europskih kampova, njemačkom UFD Gymu, trenirajući s elitom svjetskog MMA-a.

Veliki povratak

Kruna Baturinog povratka stigla je 2022. godine, kada je ispisao povijest kao prvi hrvatski borac koji je potpisao za prestižnu azijsku organizaciju ONE Championship. U svom debiju je zablistao, nokautiravši Britanca Paula Elliota u prvoj rundi. Činilo se da su mu vrata svjetskog vrha širom otvorena, no uslijedio je šok. Samo mjesec dana kasnije, pobjeda mu je poništena zbog pada na doping testu, a Batur je suspendiran. Dodatni peh bila je i ozljeda šake koja ga je još dulje odvojila od borilišta.

Bio je to težak udarac koji bi mnoge slomio, ali ne i Batura. Nakon prisilne stanke, vratio se borbama u okrilju najjače regionalne promocije, Fight Nation Championshipa. U svom posljednjem nastupu, na priredbi FNC 28 u veljači ove godine, upisao je pobjedu protiv Wesleya Martinsa, pokazavši da je glad za uspjehom i dalje tu. Profesionalni omjer u karijeri varira mu ovisno o izvorima, no najčešće se navodi kao 10 pobjeda i pet poraza.

Iskupljenje pred domaćom publikom

Sada ga čeka najveći izazov od povratka. Na FNC 30 priredbi u Zadru suprotstavit će mu se crnogorski teškaš Milenko Stamatović, borac savršenog profesionalnog omjera od šest pobjeda bez poraza. Stamatović je u FNC-u također neporažen, s četiri pobjede, te predstavlja izuzetno opasnog protivnika koji će testirati Baturinove granice.

Za Batura ovaj meč ima posebnu težinu. Ne samo da se bori za povratak u vrh teške kategorije, već to čini pred svojom obitelji, prijateljima i sugrađanima. Nedavno je, u suradnji s izbornikom hrvatske jiu-jitsu reprezentacije Zvonimirom Ucovićem, otvorio i dvoranu za mješovite borilačke vještine u Zadru, s ciljem da mladima ponudi alternativu i usmjeri ih prema sportu.

Nastup u Krešinom domu stoga je više od borbe - to je prilika da zaokruži jednu tešku životnu i sportsku priču na najbolji mogući način te da pokaže kako zadarski div još uvijek ima snage za najveće domete.

