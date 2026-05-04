Neporažen u brutalnoj disciplini: Ražov ide po novi skapl u svome Zadru

Petar Ražov ime je koje sve glasnije odjekuje regionalnom borilačkom scenom. Riječ je o svestranom borcu iz Zadra koji se ne ograničava na jednu disciplinu, već se uspješno natječe u MMA-u, boksu bez rukavica i uličnim borbama, gradeći reputaciju agresivnog i atraktivnog sportaša.

Borilački put od Diabolika do Bandog Gyma

Ljubav prema borilačkim sportovima Ražov je pokazivao od malih nogu. Svoje prve korake napravio je s deset godina u zadarskom klubu Diabolik, gdje je pod vodstvom pokojnog trenera Damira Zrilića započeo s boksom. Danas brusi vještine u poznatom Bandog Gymu pod palicom glavnog trenera Roberta Modrića, okružen kvalitetnim timom koji ga priprema za sve izazove.

Njegova karijera dokaz je sportske širine. Iako ga se često veže uz MMA, gdje je u amaterskoj karijeri, prema podacima s portala Sherdog, zabilježio omjer od jedne pobjede i dva poraza, najveće uspjehe ostvario je u drugoj, znatno brutalnijoj areni.

Uspjesi u boksu bez rukavica

Disciplinom koja mu je donijela najviše pozornosti pokazao se boks bez rukavica. U toj kategoriji Ražov je do sada neporažen, s dvije pobjede u dva nastupa. Posebno se ističe ona protiv regionalne borilačke ikone Vase Bakočevića na priredbi FNC 21 u veljači 2025. godine. Pred svojom zadarskom publikom slavio je jednoglasnom odlukom sudaca nakon pet iscrpljujućih rundi. Pobjednički niz u ovoj disciplini započeo je u kolovozu 2024. trijumfom protiv Mihajla Rajića.

Da se ne boji nijednog formata, pokazao je i nastupom u "King of the Streets" natjecanju, gdje je pobijedio 41-godišnjeg engleskog borca poznatog pod pseudonimom "Bash".

Novi spektakl na Višnjiku

Pred Ražovom je novi veliki ispit, i to ponovno u rodnom gradu. Na priredbi FNC 30, koja će se održati 9. svibnja 2026. godine, čeka ga meč protiv iskusnog splitskog boksača Ante "Barabe" Bilića. Borba će se održati po pravilima boksa bez rukavica u velter kategoriji do 76 kilograma, što publici jamči još jedan beskompromisan i uzbudljiv okršaj.

