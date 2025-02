Vaso Bakočević zaprijetio svom protivniku: 'Zna kako udaram golim šakama, morat će stisnuti zube...'

Jedna od najveći legendi ovoga MMA sporta, Vaso Bakočević, iznio nam je svoja razmišljanja uoči FNC spektakla koji će se ovoga puta održati u Zadru. Vaso će ukrstiti gole šake s domaćim borcem Petrom Ražovim, a sve ćete moći gledati na platformi VOYO, 15 veljače! Bakočević nam je za početak objasnio kako je došlo do njegovog angažmana u Zadru.

"Ja i Forgi se najlakše dogovorimo i najbrže! Bio je plan da Beograd bude u drugom mjesecu, ali kada se to promijenilo pojavio se Zadar, bilo je odmah jasno da ću raditi meč tamo. Sjetio sam se jednog momka, domaćeg borca, Petra Ražova. Znao sam već tada da ima iskustva u boksu golim šakama i predložio ga Forgaču. Njemu se odmah ta opcija svidjela i tako je došlo do meča. Čuo sam se i s Petrom, odličan lik, i on je sam bio jako zainteresiran", objasnio nam je pa dodao.

"Ja sam stavio na Instagram i pitao sam ljude s kime bi voljeli da radim meč. Petar se sam javio. Tada sam mu rekao da pazi što želi, možda se malo zaletio. Ali moram reći. Petar je stvarno odličan momak, jako mi se svidio. Ima iskustva, a radio je čak borbe bez pravila poznatije kao King of the streets. Nije nešto poznat, ali sada ima odličnu priliku da postane poznat. Sve nosi cijeni, bit će žestoko, vidjet ćete", zaprijetio je Vaso pa prokomentirao njegov zadnji posjet tom dijelu Hrvatske kada je imao, reklo bi se, neugodna iskustva s publikom.

"Publika u Zadru je meni u jako dobrom sjećanju. Borio sam se tamo već. Ljudi me već zovu da idemo u izlaske, zabave i ostalo. Ono što se dogodilo u Šibeniku, mislim da nisu ni bili ljudi iz samog grada već Croatini ljudi iz Zagreba tako da, ovo će biti potpuno druga priča. Zato je i nastao onaj kaos", pojasnio je. Prokomentirao nam je i kako će to utjecati na njegovog protivnika.

"Ja se nadam da će publika biti na njegovoj strani jer će mu to biti dodatan pritisak s kojim se do sada sigurno nije susretao. On zna tko sam ja i vidim da je pun poštovanja. Zna kako radim borbe s golim šakama, morat će stisnuti zube", objasnio je. U borbi bez rukavica borit će se i naša legenda Ivica Trušček koji je i sam predložio da, ako obojica pobijede, naprave trilogiju u Beogradu.

"Potpuno se slažem s Truščekom. Borio sam se s njim u MMA i pošteno me čovjek pobijedio, ali ovo je totalno neki drugi svijet. Volio bih da Ivica pobijedi i da se pokaže i onda da se on i ja borimo u Beogradu. Kakva bi samo to priča bila! Ivica se bori protiv Ivana Vladimira koji nije nimalo za podcijeniti. Ja sam Ivana pobijedio u MMA, ali svakako je netko tko bi nam mogao pomrsiti planove", oprezan je Vaso koji nam je izdvojio i koji će meč gledati s najvećom pozornosti.

"Jedva čekam Batura i njegov meč, obožavam gledati teškaše. Samo šteta što se tuku s rukavicama", rekao je kroz smijeh Vaso. Kada je već spomenuo neke nedostatke u pravilima slobodne borbe pitali smo ga i što bi promijenio da može.

"Ne sviđa mi se što ima beskonačno brojanja. Takvu sam imamo situaciju s Brazilcem u Zadru. Ispogađam ga i sudac prekine, a on baš zbog toga uhvati zraka i nastavi meč puno svježije... U profi boksu su čini mi se maksimalno tri odbrojavanja. Tri brojanja brate i vidimo se!, zaključio je Vaso.

