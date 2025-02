Batur nema vremena za čekanje: 'Želim pojas! Sumnjam da se Vitasović ili Fabjan usude ući u kavez...'

Martin Batur predvodit će jubilarni prvi FNC event u 2025. godini i to u rodnom Zadru. Za protivnika će imati teškaša Michala Andryszaka koji je u jednom trenutku svoje karijere čak napadao KSW pojas. Otkrio je kako osjeća u podcastu 3x5, a za početak našeg Borisa Jovičića je zanimalo kako su prošle pripreme.

"Spreman sam dobro, odradio sam dobre pripreme. Bio sam kod Aspinala u Engleskoj. Drago mi je što je FNC došao u Zadar, u moj grad, puno mi je srce! Želim ostaviti pobjedu u svom gradu. Ovaj kamp radio sam s Aspinalom, Delijom i Costom. Mislim da nije moglo bolje. Kad radiš s dobrim ljudima i ti postaješ sve bolji", rekao je Batur pa se osvrnuo na sve više tenzija koje ima s ekipom iz pulskog Trojana koji drže teškašku titulu.

"Čekam da se Vitasović oporavi jer Fabjan ne želi prihvatiti tu borbu. Počeo je neki hajp, ali je stao kad smo trebali ići u kavez, no on je to kukavički odbio", rekao je pa prokomentirao i svoju kategoriju u najjačoj organizaciji u ovom dijelu Europe...

"FNC je doveo strašne borce. Mislim da je u FNC-u jedna od najjačih teškaških kategorija u Europi. Osjećam se zdravo, spreman sam, bit će pritisak ali pozitivan. Nakon Poljaka želim Vitasovića, a ako se on ne oporavi, može bilo tko, samo da se što više borim", zaključio je Batur.

POGLEDAJTE VIDEO: Trušček najavio FNC 21 u Zadru

