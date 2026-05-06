Cifra od koje boli glava: Pogledajte koliko mjesečno zarađuju igrači Hajduka i Dinama

ŠTO KAŽETE? /

Često Direkt počinjemo s novim podacima o prosječnoj plaći, a evo večeras ćemo početi s onima koji mjesečno zarađuju i po 140 tisuća eura. Fina je objavila najveće plaće nogometaša u domaćim klubovima, pa da vidimo.

Broj jedan je Marko Pjaca, prošlo ljeto je otišao iz Dinama, a u 2025. je od kluba i sponzorskih ugovora uprihodio milijun i 680 tisuća eura. To bi mjesečno bilo 140 tisuća eura.

Broj 2, Marko Livaja. Nekidan je odigrao 200. utakmicu za Hajduk, a lani je zaradio milijun i 290 tisuća eura. 107 i pol tisuća mjesečno.

Broj 3 je bivša Dinamova devetka Bruno Petković od ljeta ne igra u Dinamu, Fina kaže da je zaradio milijun i 190 tisuća eura. Nešto manje od 100 tisuća mjesečno.

A svjetske zvijezde?

Za hrvatske prilike zvuči puno, makar koliko kapetan Dinama zaradi u godinu dana, Cristiano Ronaldo zaradi pa skoro u jedan dan. On je najplaćeniji na svijetu, s 238 milijuna eura godišnje.

Broj dva je Leo Messi sa 110 milijuna eura, kaže tako Forbes. 88 milijuna eura uprihodi Karim Benzema.

Eto samo njih trojica godišnje zarade koliko je koštao cijeli Pelješki most i pristupne ceste, ako vam to daje jasniju sliku.