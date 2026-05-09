Zadar ponovno gori: 'Lijepo mi je izaći sa hrvatskom zastavom, a Thompson me motivira'

Samo godinu dana nakon jedne od najdramatičnijih večeri u povijesti organizacije, Fight Nation Championship (FNC) vraća se na mjesto koje još pamti jeku tišine, šoka, drame i boli. Zadar i dvorana Krešimira Ćosića ponovno će postati epicentar regionalne borilačke scene, domaćin jubilarnog, tridesetog FNC izdanja. Rasprodani Višnjik svjedočit će večeri iskupljenja, povratka i beskompromisnih okršaja, a program predvodi domaći teškaš Martin Batur u borbi koja za njega znači puno više od pobjede.

UŽIVO

FNC 30 gledajte od 19.00 na platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr

FNC 30 - Fight Card ima 11 borbi

Main card

Glavna borba: Martin Batur - Milenko Stamatović (teška kategorija)

Sunaslovna borba: Antun Račić - Mauricio Almeida (perolaka kategorija)

Bare knuckle: Petar Ražov - Ante Bilić (catchweight)

Marko Ančić - Ronaldo Ferreira (perolaka kategorija)

Wahed Nazhand - Laureano Staropoli (velter divizija)

Michał Kita - Tadej Dajčman (teška kategorija)

Luka Milidragović - Robin Moosman (laka kategorija)

Ákos Dénes - Paweł Polityło (laka kategorija)

Jure Jurič - Leon Gavanas (srednja kategorija)

Preliminarne borbe

Ilija Brkan - Chris Hill (catchweight)

Kiril Negru - Seweryn Mankowski (catchweight)

'Nema boljeg osjećaja nego boriti se pred svojim ljudima'

Glavna borba večeri priča je koja nadilazi sport. Zadranin Martin Batur ulazi u kavez nošen sjećanjem na FNC 21, kada je njegova borba protiv Michala Andryszaka završila šokantnom ozljedom noge nakon samo tridesetak sekundi. Zvuk pucanja i muk ispunjene dvorane prizori su koje Zadar ne zaboravlja, ali Batur je spreman za novi, on se nada pobjednički ples. Sada, potpuno oporavljen i motiviraniji no ikad, Batur dobiva priliku isprati gorak okus i pred svojim sugrađanima zaključiti neugodno poglavlje.

Čujte i počujte! Uzmite pretplatu na Voyo, platite devet mjeseci i tri mjeseca gledajte besplatno. Budite uz FNC!

"Odradili smo u srijedu konferencijsku za medije, odradili smo sučeljavanje, pogledali smo se, odmjerili malo. Iskreno, nisam vidio ništa što nisam vidio prije. Ništa, vidjet ćemo u subotu tko će izvući deblji kraj", kazao je u podcastu Net.hr Maksanov korner.

Sad kad se vraćaš na isto mjesto, postoji li neki, onako, malo strah da ti se neće nešto slično dogoditi?

"Iskreno, ne razmišljam o tome. Imali smo neko snimanje prije par dana u dvorani, nisam bio od borbe. Baš mi je lijepo ponovno doći na Višnjik i boriti se u svom gradu. Mislim da je to potrebno, da to svaki borac želi. Nema boljeg osjećaja nego boriti se pred svojim ljudima, pred svojom publikom u svom gradu. Iskreno, ne razmišljam puno o toj ozljedi. Jedino čega se sjetim je izlaska prošle godine kad sam išao prema kavezu. Stvarno je bilo prelijepo. Cijela dvorana je bila na nogama i čekam ovaj put da osjetim to. Živio sam godinu dana za taj osjećaj."

'Lijepo mi je izaći u kavez sa zastavom, s Thompsonom'

Da li se možda osjećaš dužnikom, jer ti imaš poseban karakter i uvijek želiš dati najviše?

"Nisam krivac. Jednostavno, išao sam dati sve od sebe. Išao sam poginuti taj put u kavezu, kao i ovaj put, ali jednostavno ta ozljeda me spriječila u tome. Pokušavao sam i dalje, noga mi je pukla na prvom 'kicku', pokušavao sam dalje ići u rušenje, jednostavno nisam mogao. Smrskao sam cijelo koljeno. Razočarao sam ljude i sebe sam razočarao i nekako ti je teško kad se tako nešto desi. Pogotovo u tvom gradu, pred svojom publikom. Spremao sam se naporno za taj meč, ginuo u Engleskoj. Nažalost, dogodila se ta ozljeda. Idemo ovaj put to ispraviti i razvaliti u subotu, da ljudi ostanu oduševljeni."

Koliko ti je bitan taj nacionalni naboj i Thompsonove pjesme, koliko te Thompson i hrvatska zastava motiviraju?

"Naravno da jest. Od malena je tako i do dana današnjeg. Lijepo mi je izaći u kavez sa zastavom, s Thompsonom. Jednostavno, probudi u meni domoljublje i baš mi je lijepo šetat prema kavezu s tom muzikom, sa zastavom. Motiviraju me te stvari. Probudi u meni domoljublje i baš mi je lijepo šetati prema kavezu uz tu muziku i zastavu. Predivno".

Čitav podcast s Martinom Baturom pogledajte - OVDJE.

S druge strane kaveza stajat će opasni i neporaženi crnogorski teškaš Milenko "Kićo" Stamatović (6-0), borac koji dolazi zadržati savršen omjer i predstaviti se regionalnoj publici na najvećoj pozornici dosad. Stamatović je uvjeren u svoju prednost u stojci, no Batur na to odgovara s odlučnošću.

"Ima lijepo mišljenje o sebi, što nije loše za borca. On misli da je bolji od mene, razuvjerit će se u subotu navečer da nije", poručio je zadarski teškaš. Pripreme za meč odradio je, između ostalog, i u Engleskoj, pomažući UFC-ovom borcu Tomu Aspinallu. Samopouzdanja mu ne nedostaje, a plan za borbu je jednostavan i brutalan.

"U dosta segmenata vidim svoju prednost, u stojci, u parteru, hrvanju, tako da idem razvaliti u subotu. Volim reći - sila na silu. Krenut ću jako od prve minute pa ćemo vidjeti. Idem ga nokautirati i to je to."

Turbulentni put dubrovačkog 'Killera'

Prije glavne borbe večeri, kavez će ugostiti i jednu od najvećih legendi hrvatskog MMA sporta. Antun Račić (29-13-1), bivši prvak prestižnog KSW-a, vraća se u akciju nakon kampa koji je bio sve samo ne idealan. Njegov put do Zadra bio je ispunjen ozljedama, infekcijama i promjenama protivnika, što njegov nastup čini pričom o nevjerojatnoj upornosti. Račić je dao veliki i emotivan intervju portalu Net.hr.

Došao je trenutak tvog ulaska u kavez na FNC 30 u Zadru, borba protiv Almeide. Vraćaš se u dvoranu Krešimira Ćosića, gdje si u veljači na FNC 21 2025. uspješno debitirao u FNC-u. Kako se osjećaš uoči novog nastupa pred domaćom publikom?

"Dobro sam, motiviran. Osjećam se sretno što ću opet nastupiti pred domaćom publikom, pogotovo ovdje u Dalmaciji pred svojim navijačima. Dolazi mi jako puno ekipe iz Dubrovnika, a od kad sam u FNC-u moja ekipa prati svaku moju borbu, što mi je velika motivacija i jedva čekam da počne borba. Dvorana Krešimira Ćosića otprije mi je draga, tu sam odradio jednu od jako dobrih borbi u karijeri još 2014. godine, možda i ranije, u FFC-u pobijedio Bojana Želvu Kosednara. Nakon što sam dugo godina nastupao vani, u KSW-u, Oktagonu i M-1 Globalu, nisam imao podršku svoje publike, ali otkad sam u FNC-u, pogotovo na debiju u Zadru, ponovno sam osjetio što znači domaća publika i rekao sam sebi: 'Odsad mi je cilj boriti se samo pred mojim navijačima.' Zato nikako nisam htio propustiti Zadar", govori u uvodu razgovora Antun Račić.

Pripreme za ovaj meč nisu bile nimalo lake. Imao si ozbiljnih zdravstvenih problema koji su doveli u pitanje cijeli nastup. Što se točno događalo?

"Kamp za ovu borbu mi nije išao po planu kao što sam planirao. Nakon zadnje borbe u Varaždinu protiv Tratnera dobio sam problem koji je učestao u ovom sportu, a to je stafilokokna infekcija. Imao sam jednu ogromnu infekciju na ruci koju sam morao operirati, radi koje sam popio ne znam ni ja koliko antibiotika. Oporavak je išao jako sporo i jako dugo. Uopće nisam ni bio siguran. Bilo je tu ponuda da se borim sa Sičajom u Sloveniji za titulu, jer sam prvi izazivač u perolakoj itd, ali nisam bio u mogućnosti za borbu. Kamp mi je krenuo kasnije nego što mi inače počinje. U jednom trenutku bio sam čak i na poziciji da možda kažem da neću moći nastupiti. Iako sam cijelo vrijeme imao osjećaj: 'OK, kad to zaraste, ne treba meni puno da se vratim i mogu se boriti.' Onda sam opet usred kampa dobio još jednu infekciju. Srećom, reagirao sam na vrijeme pa sam kratko bio van treninga. Zadnjih dvadeset dana sam totalno zdrav, osjećam se dobro i u dobroj sam formi. Imao sam male sitnice koje su me kočile, ali najvažnije je da sam stigao u Zadar i da ću odraditi tu borbu. Moje pripreme su uvijek brutalne, tako je bilo i ovaj put. Išao sam preko bolova, trenirao sam i pod antibioticima, nisam nikako htio odustati od ove borbe u Zadru. Kamp mi je bio vrhunski."

Nakon što su mu otkazala čak dva protivnika, FNC je pronašao zamjenu u vidu iznimno opasnog Brazilca Mauricija Almeide (18-9), specijalista za parter koji je čak 16 od svojih 18 pobjeda ostvario prisiljavanjem protivnika na predaju. Za Račića je to ozbiljan stilski izazov, no iskusni Dubrovčanin ne traži izgovore.

"Almeida je uletio po sredini kampa, nekih 20 dana prije meča je otpao Walter "The Snatch" Cogliandro i Almeida se našao u jako kratkom roku. Čim je Almeida pihvatio meč ja to gledam kao da je spreman, bez obzira što je praktički short notice. Znaš kako je kod boraca. Kad stalno trenira, čeka borbu i pripremljen je za sve. Ne smijem ga podcijeniti niti u jednom trenutku, moram biti oprezan. Radi se o borcu koji je dosta nepredvidiv u stand upu. Jako ima opasan parter u svom skillu. Neće biti lako, ali smatram da sam se borio protiv puno puno boljih boraca nego što je Almeida".

Čitav intervju s Antunom Račićem čitajte - OVDJE.

Od boksa bez rukavica do međunarodnih zvijezda

Osim dva glavna meča, FNC 30 donosi program koji jamči adrenalin od prve do posljednje sekunde. Posebnu pažnju privlači jedini "bare-knuckle" okršaj večeri, u kojem će snage odmjeriti domaći borac Petar Ražov i Splićanin Ante Bilić. Tenzije su na konferenciji za medije bile opipljive, a nakon Bilićevih prozivki, Ražov je kratko i jasno poručio:

"Ovo nije sport, brate, ja sam do sada sparirao, tebe ću prebiti".

Zadarska publika imat će priliku pozdraviti i druge domaće miljenike poput Marka Ančića i Jure Juriča, a program donosi i nekoliko jakih međunarodnih okršaja. Bivši UFC borac, Argentinac Laureano Staropoli, borit će se protiv afganistanskog borca Wahedullaha Nazhanda, dok će se u teškoj kategoriji sučeliti iskusni Poljak Michał Kita, borac koji je Baturu nanio poraz u Varaždinu, i Slovenac Tadej Dajčman.

Sve je spremno za večer koja će se dugo pamtiti. Zadar ponovno postaje borilačka prijestolnica, a Višnjik tvrđava u kojoj će se ispisivati nove stranice regionalne MMA povijesti.