Opća tučnjava na vaganju uoči FNC-a u Zadra! Ražov i Bilić najavljuju pobjede u grotlu Višnjika

Zadar će ove subote ponovno biti epicentar regionalne borilačke scene. U dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku održava se jubilarni FNC 30, uz gotovo dvoranu i večer ispunjenu vrhunskim MMA okršajima. Publiku od 19 sati očekuje ukupno 11 borbi, uključujući i atraktivan meč boksa golim šakama.

Iz dvorane Krešimira Ćosića na platformi Voyo 9. svibnja od 19 sati gledajte novo izdanje FNC-a!

No prije toga, borci će morati stati jedan pred drugoga na službenom vaganju, a sve gledajte na portalu Net.hr!

11 savršenih borbi

FNC se sada vraća u Hrvatsku, u Zadar, na Višnjik, gdje se početkom prošle godine na FNC-u 21 ozlijedio Zadranin Martin Batur (10-5-0). Nakon prvotnog šoka Baturu je trebalo više od pola godine za povratak na FNC scenu, no ni taj povratak nije završio dobro za njega jer ga je trenutak nepažnje koštao poraza od Kite.

No ipak, 2026. izgleda puno bolje za Batura, koji briljira u svim segmentima borbe – od nokauta, klinča do 'ground and pounda' na parteru. Batur bilježi pobjedu protiv Martinsa u veljači ove godine, a sada ga čeka nova borba, glavni meč FNC-a 30 u teškoj kategoriji na domaćem terenu protiv neporaženoga snažnog, agresivnog Crnogorca Milenka Stamatovića (6-0-0), nokautera koji je zabilježio četiri pobjede na FNC-u.

U sunaslovnoj borbi u dvorani Krešimira Čosića borit će se slavni Antun Račić (29-13-1), koji u karijeri bilježi više od 40 borbi. Bivši KSW bantam prvak danas se bori u redovima FNC-a. U pero kategoriji protiv njega će stati Brazilac Maurico Alemida (18-9-0). Obojica, Račić i Alemieda, vješti su grapplingu i jiu-jitsuu pa se očekuje velika borba na parteru.

U borbi bez rukavica susrest će se još jedan Zadranin, Petar Ražov (3-0-0) protiv iskusnog Ante Bilića (33-6-0), kojemu će ovo biti premijerna borba u bareknuckles disciplini. Nakon pobjede nad Vasom Bakočevićem, Ražov se okreće Splićaninu Anti Biliću, koji se prošle godine, nakon trinaest godina, vratio borbama, ali s polovičnim uspjehom: četiri pobjede i četiri poraza. Ovo će također biti njegov debi na FNC-u pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se iskusni borac snaći u borbi bez rukavica.

U pero kategoriji neporaženi Marko Ančić (4-0-0) vraća se u FNC kavez protiv Brazilca Ronalda Ferreira (14-4-1), kojemu će ovo biti prva borba pod okriljem FNC-a. Ferreira od kolovoza 2024. nije poražen već je nanizao tri pobjede. Poznat je po svom freesytleu, po kojem je dobio nadimak. Voli protivniku zadati završni udarac, kako šakom tako i koljenom, no jednako je uvjerljiv u grapplingu, Ančićevom omiljenom načinu borbe.

U ostalim borbama, u teškoj kategoriji susrest će se Michael Kita (23-16-1), koji ima FNC pobjedu protiv Batura, a sada se okreće Slovencu Tadeju Dajčmanu (6-4-0), koji se FNC organizaciji pridružio na FNC Knockoutu 2 te odmah zabilježio prvu pobjedu protiv Jeremyja Kimballa.

U lakoj kategoriji Luka Milodragović (4-2-0) susrest će se s Nijemcem Robinom Moosmanom (4-2-0), u srednjoj Jure Jurić (3-0-0) ide protiv Leona Gavanasa (2-0-0), u catchweightu Akos Denes (5-0-0) iz Mađarske napada Pawela Polityla (11-5-0) iz Poljske te u velteru Wahed Nazhand (10-2-0) iz Afganistana juriša na Laureana Staropolija (13-7-0) iz Argentine.

