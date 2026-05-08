'Div' iz Zadra o izjavi koja je podigla prašinu: 'Nije čist u glavi. Neka popriča s psihijatrom'

Martin Batur, FNC teškaš koji ima 120 kilograma, kako nam je otkrio u razgovoru i koji je visok 193 cm, gostovao je u podcastu Net.hr Maksanov korner i uz brojne teme koje smo s njim prošli dotaknuli smo se i izjave Ante Barabe Bilića koja je podigla prašinu.

Kako si kao Zadranin doživio izjavu Ante Bilića o zadarskim boksačima i frajerima?

FNC 30 gledajte u subotu od 19.00 na Voyo.

"Mislim da blebeće gluposti. Ne zna ni on sam što priča. Nije bitno što je rekao nego tko je rekao. Čovjek je blebnio glupost i ostao živ. Ne znam od kud mu uopće ta ideja i te riječi tako nešto reći, ali eto. Ne želim uopće to komentirati, ne želim se zamarati s njim. Ne znam, mislim da čovjek nije sto posto čist u glavi, da se treba malo sabrati i popričati s psihijatrom, s nekim, da nadođe malo", kazao nam je Martin Batur.

Čujte i počujte! Uzmite pretplatu na Voyo, platite devet mjeseci i tri mjeseca gledajte besplatno. Budite uz FNC!

Podsjetimo, borba između zadarskog borca Petra Ražova, koji u bare knuckleu ima omjer 3-0 i Ante Bilića na FNC 30 u subotu u Višnjiku, iskusnog profesionalnog boksača s omjerom 34-6, privukla je veliku pažnju javnosti, a sad se stvorio i dodatni hype.

Tekstualni prijenos FNC 30 eventa od 19.00 pratite na Net.hr.

U jednom trenutku na pressici u srijedu u Zadru uoči FNC 30 eventa, Bilić je ušao u otvoreni sukob i sa zadarskim novinarima. Na pitanje osjeća li pritisak kao favorit, Ante Bilić je uzvratio protupitanjem.

"Samo da vas pitam, jeste li vi iz Zadra ili? Kad je Zadar imao dobrog boksača? Recite mi vi kao novinar", izazvao je Bilić.

Nakon što je novinar spomenuo imena poput Živkovića i Filipija, a kolega dodao Dragana Vidaića i Damira Zrilića, Bilić je sve odbacio i kazao:

"Nikada u povijesti nisu imali dobrog boksača, ni frajera, ni ništa", presjekao je "Baraba" i dodao: "Mah... To su ljudi... od jedan do deset, broj dva. Toliko su napravili u životu. To je sve što vam mogu reći".

Pisali smo tko je Ante Baraba Bilić, a više o tome čitajte - OVDJE.