reakcija na izjavu

Bivši prvak Hrvatske brutalno odgovorio Splićaninu: 'Očito nije imao novine u zatvoru'

Foto: PIXSELL/ PIXSELL

Bivši prvak Hrvatske Toni Filipi osvrnuo se na izjavu Ante Bilića o Zadru

6.5.2026.
19:51
Tonko Medvedec
FNC 30 je pred vratima, a do spektakla koji se ponovno vraća u Zadar, u dvoranu Krešimira Ćosića, ostalo je još vrlo malo vremena. Publiku očekuje bogat program i večer o kojoj će se, bez sumnje, još dugo govoriti u regiji. Glavni događaj večeri je domaći borac Martin Batur protiv crnogorskog borca Milenka Stamenkovića.

Uz njega će nastupiti i dva miljenika domaće publike, Petar Ražov i Marko Ančić, borci koji su već dobro upoznati s atmosferom zadarskog “kotla” i znaju kako podići tribine na noge.

Na prvom sučeljavanju, koje ste mogli pratiti uživo putem portala Net.hr, pažnju je posebno privukao splitski boksač Ante Bilić. Njegovi komentari o protivniku Petru Ražovu i gradu iz kojeg dolazi izazvali su reakcije.

Uoči FNC-a 30, na pitanje novinara stvara li mu status favorita dodatni pritisak, Bilić je odgovorio protupitanjem:

'Kada je Zadar imao dobrog boksača?', pa je nakon toga i dodatno zaoštrio izjavu:

'U povijesti nisu imali dobrog boksača, nikada nisu imali frajera. To su ljudi od jedan do deset – broj dva.'

FNC 30 gledajte 9. svibnja na platformi Voyo!

Za komentar smo se obratili bivšem prvaku Hrvatske u teškoj kategoriji Toniju Filipiju, koji je osim domaćih naslova osvajao i medalje na svjetskim i europskim smotrama, da nam da kratak osvrt na Bilićeve riječi o Zadru,

Na Bilićeve riječi kratko je poručio:

'Znam tko je Bilić, nisam ga upoznao osobno, ali njegovo je vrijeme prošlo i sada komentira sa strane. Očito nije imao ni novine ni internet u zatvoru, pa zato tako govori.'

Na dodatno pitanje o Petru Ražovu i njegovom razvoju, Filipi je rekao:

'Gledao sam njegovu posljednju borbu u Zadru protiv Vase Bakočevića. Ostalo, mislim da nisam pratio, ali riječ je o perspektivnom borcu. Boksački ga ne poznajem toliko detaljno, možda još nije potpuno sazrio, ali mislim da ima kvalitetu i potencijal.'

POGLEDAJTE VIDEO: Osjeti se tenzija: Bilić dobacio Ražovu pa odbio rukovanje uoči FNC 30

Toni FilipiAnte BilićFnc 30Fnc
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
