Gdje bi Matjaž Kek postupio drugačije, a što Ferrariju nedostaje za naslov?

Tradicija se nastavlja. Kao i svakog ponedjeljka, tako vam i ovog donosimo presjek ekskluzivnih tekstova u specijalu Net.hr-a "Ako ste propustili".

Našem Dominiku tjedan je bio obilježen Formulom 1. Najprije je razgovarao s Nevenom Novakom, koji mu je otkrio koje bi momčadi trebale napredovati nakon stanke, a potom je razgovarao i s Ivanom Blažičkom, koji je prokomentirao promjene pravila.

Maj je, pak, razgovarao s bivšim igračem Rijeke, Dinama i Hajduka Sašom Peršonom, koji je komentirao Jadranski derbi.

Krešo je imao vrlo produktivan tjedan, koji je otvorio dubinskom analizom stanja u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji uoči Svjetskog prvenstva, a potom vam je donio dvije priče iz prošlosti u sklopu našeg novog specijala Mundijalske priče. U prvoj je pisao o psu Flokiju, koji je na nekoliko trenutaka na Svjetskom prvenstvu 1962. zasjenio legendarnog Peléa, dok je u drugoj donio priču o debiju južnoafričke reprezentacije na Svjetskom prvenstvu – i to samo nekoliko godina nakon apartheida.

Silvijo si je također dao truda. Tjedan je započeo ekskluzivnim intervjuom s Matjažem Kekom u Maksanovu podcastu, a potom je razgovarao i s Draženom Besekom, koji je otkrio koji Dinamovac "mora" u reprezentaciju. Zatim je s Igorom Pamićem prokomentirao ludu utakmicu Bayerna i PSG-a, prije nego što se prebacio na Formulu 1.

Ondje je razgovarao sa stručnjacima za Formulu 1 Paolom Markek, Ivanom Peovićem i Markom Špoljarom. Markek je komentirala što bi duga pauza mogla donijeti i kako će to utjecati na sezonu, dok je Špoljar otkrio što Ferrariju treba za prekid suše.

Ivan Peović je našem Silviju, pak, komentirao za što je kriv Toto Wolff, ali i zašto nije fan Ayrtona Senne. Za kraj je također komentirao mogućnost nevremena koje je prijetilo Velikoj nagradi Miamija i što se događa u tom slučaju.

Tonku je, kao i Dominiku, tjedan prošao u obilježju Formule. Najprije je popratio utrke Formule 2, a zatim je, uoči Velike nagrade Miamija, razgovarao s Formula 1 stručnjakom Lovrom Andrakom, koji je najavio prvu utrku nakon pet tjedana. Nakon dugo iščekivane utrke i nove pobjede Kimija Antonellija, Tonko je razgovarao s RTL-ovim dvojcem Nevenom Novakom i Ivanom Blažičkom, koji su prokomentirali VN Miamija.

Ako vam je ipak draži nogomet – Roko je iznio pet zaključaka iz lude utakmice PSG-a i Bayerna.

