Ludnica: Mladi Antonelli briljirao, Inter slavi Scudetto

Vikend iza nas donio je mnoštvo sportskih uzbuđenja. Odvijale su se brojne drame na terenima diljem Europe, a ono što ga je definitivno obilježilo bilo su osvajanja naslova u mnogim europskim ligama. Za početak, krenimo s Formulom 1.

Treća uzastopna pobjeda Antonellija

Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je Velike nagrade Miamija, četvrte utrke Svjetskog prvenstva formule 1.

Treća je to pobjeda u nizu za 19-godišnjeg Talijana nakon što je uvodnu utrku sezone dobio njegov momčadski kolega Britanac George Russell.

Bila je to zanimljiva utrka koja je počela i završila dramom. Najbolji iz kvalifikacija Antonelli nije najbolje startao što je iskoristio Charles Leclerc u Ferrariju preuzevši vodstvo. Problema je imao i Max Verstappen u Red Bullu izvrtivši se nakon čega je izgubio čak sedam pozicija, s drugog je pao na deveto mjesto.

U sedmom krugu dogodila su se čak dva udesa zbog kojih je na stazu izašao sigurnosni automobil. Isack Hadjar (Red Bull) je u 14. zavoju zakačio unutarnju stranu ograde, slomio ovjes i udario ravno u suprotni zid. Potom je Liam Lawson (Racing Bulls) u 17. zavoju udario Pierrea Gaslyja (Alpine) prevrnuvši njegov bolid. Vrlo brzo je odustao i Nico Hulkenberg u Audiju.

Utrka je nastavljena u 12. krugu, a već krug kasnije Norris je prestigao Leclerca. Vrlo brzo i Antonelli je napao Leclerca te je uspješno prošao kraj Ferrarija. Mercedes je u nastavku utrke bolje odradio posao na prvim zaustavljanjima i Antonelli se probio na vrh nakon čega je mladi Talijan uspio zadržati vodstvo do kraja utrke.

"Start nije bio tako loš kao jučer, ali sam napravio grešku pokušavajući prestići Charlesa i izgubio sam od Landa. Ali tempo je bio dobar. Ekipa je imala sjajnu strategiju i uspjeli smo to izvesti. Malo ću uživati u ovoj pobjedi, a onda se vratiti na posao," kazao je Antonelli koji je na koncu slavio sa 3.26 sekundi prednosti ispred Norrisa.

"Podijeljenih sam osjećaja. Podbacili smo, nema isprika. Međutim, moram biti sretan, kao tim moramo biti sretni, ali sam razočaran što smo propustili pobjedu. Bilo je teško, morate biti taktični s korištenjem baterije. Mislim da sam odradio dobar posao, a tim je odradio dobar posao cijeli vikend," naglasio je Norris.

Zanimljiva je bila borba za treću poziciju. U posljednjem krugu Piastri je prestigao Leclerca koji se pritom izvrtio i malo oštetio bolid. To su iskoristili i Russell i Verstappen prestigavši ga u posljednjih 200, 300 metara.

"Mislim da smo ovog vikenda pokazali da ako zauzmemo poziciju na stazi, možemo se dobro držati. Definitivno smo napravili korak naprijed, a nadamo se da u Kanadi možemo napraviti još jedan korak naprijed," rekao je Piastri.

Antonelli nakon četiri utrke ima 100 bodova, dok je Russell na 80 bodova. Treći je Leclerc sa 63 boda.

Dodajmo kako je utrka zbog loše vremenske prognoze i rizika od jakih pljuskova i oluja, pomaknuta tri sata ranije. Naime, na Floridi postoji zakon koji zahtijeva prekid sportskih događaja na najmanje 30 minuta kada se pojavi grmljavina u radijusu od 12.7 kilometara.

Sljedeća utrka za Veliku nagradu Kanade vozit će se u Montrealu 24. svibnja.

Inter pobjedom protiv Parme osigurao "scudetto"

Pobjedom protiv Parme 2-0, nogomataši Intera osigurali su naslov talijanskog prvaka tri kola prije kraja Serie A.

"Mi smo prvaci Italije," Meazza je eksplodirala nakon što je sudac Bonacina odsvirao kraj susreta. "Nerazzurri" sada imaju 12 bodova više od drugoplasiranog Napolija, a do kraja sezone još su tri kola.

Nakon što je Napoli u subotu odigrao 0-0 protiv Coma, nogometaši Intera bili su udaljeni samo bod od 21. titule prvaka. Na koncu su pobjedom 2-0 razriješili sve dvojbe, a strijelci su bili Marcus Thuram (45+1), te Henrik Mkhitarjan (80).

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić odigrao je cijeli susret u redovima novog prvaka.

Interu je to druga titula u posljednje tri godine, te ukupno 21. u povijesti. Rekorder je Juventus sa 36 naslova prvaka, dok je treći Milano koji je 19 puta bio prvak Italije.

Borac novi nogometni prvak BiH, Zrinjskom ostaje borba za Kup

Nogometaši Borca iz Banje Luke osigurali su naslov prvaka Bosne i Hercegovine četiri kola prije kraja nogometnog prvenstva nakon što su u derbiju 32. kola Premijer lige na stadionu Asim Ferhatović Hase pobijedili Sarajevo s 1-0.

Pogodak odluke postigao je Luka Juričić iz jedanaesterca u 33. minuti, čime je Borac stigao do pobjede koja mu je i matematički potvrdila naslov prvaka. Momčad Sarajeva, koju vodi Mario Cvitanović i u kojoj je Zoran Mamić posebni savjetnik, nije se uspjela vratiti u susret.

Banjolučani su četiri kola prije kraja prvenstva stekli nedostižnu prednost ispred drugoplasiranog mostarskog Zrinjskog. Borac ima 76 bodova, 13 više od mostarskog kluba.

Zrinjski je tako ostao bez mogućnosti obrane naslova prvaka BiH, a jedina preostala prilika za trofej ove sezone bit će mu Kup Bosne i Hercegovine.

Momčad Igora Štimca već u srijedu igra prvu utakmicu finalnog dvomeča protiv gradskog rivala Veleža, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana poslije.

Porto osigurao naslov portugalskog prvaka

Dva kola prije kraja portugalske Primeira lige nogometaši Porta su osigurali naslov prvaka, svoj 31. u povijesti, a nakon domaće pobjede protiv Alverce od 1-0.

Rekorder Primeira lige i dalje ostaje Benfica koja je osvojila 38 naslova. Porto ih sada ima 31, s tim da je posljednji osvojio 2022. godine, dok je Sporting 21 put bio prvak, a taj je klub posljednje dvije sezone bio najbolja portugalska momčad.

Porto je ove subote na svom Dragao stadionu svladao Alvercu s minimalnih 1-0 čime je matematički osigurao naslov prvaka. Dva kola prije kraja Porto ima 85 bodova, odnosno, nedostižnih devet više od Benfice koja je ove subote odigrala tek 2-2 na gostovanju kod Famalicaa. Vodila je Benfica 2-0 golovima Schjelderupa s bijele točke u 12. i Riosa u 19. minuti.

Ostala je Benfica s igračem manje u 55. minuti kada je isključen Otamendi, a domaći sastav je to iskoristio do kraja te je postigao dva gola za konačnih 2-2. Strijelci su bili De Amorim u 67. i Abubakar u 78. minuti.

Hrvatski napadač Franjo Ivanović je bio u početnoj postavi Benfice te je zamijenjen u 85. minuti.

Za Porto je pogodak odluke postigao Bednarek u 40. minuti, dok hrvatski nogometaš Dominik Prpić nije konkurirao za ovaj dvoboj.

Treći Sporting ima tri boda manje od druge Benfice, ali i utakmicu manje.

Nogometašice Barcelone i Lyona u finalu Lige prvakinja

U finalu Lige prvakinja 23. svibnja u Oslu na stadionu Ullevaal igrat će nogometašice Barcelone i Lyona.

Barcelona je mjesto u finalu izborila 4-2 pobjedom protiv Bayerna nakon što je prvi susret završio 1-1, dok je Lyon u subutu slavio sa 3-1 protiv braniteljica naslova igračica Arsenala sa 3-1, nadoknadivši tako 1-2 poraz iz prve utakmice.

Zanimljivo, Barcelona i Lyon će se u finalu najelitnijeg klupskog natjecanja sastati četvrti put u posljednjih sedam godina. Francuska ekipa je bila uspješnija 2019. (4-1) i 2022. (3-1), dok je prije dvije godine katalonska ekipa pobijedila 2-0.

Golove za Barcu postigle su Salma Paralluelo (13), Alexia Putellas (22, 58) i Ewa Pajor (55), dok su na suprotnoj strani golove zabile Linda Dallmann (17) i Pernille Harder (71).

Lyon je rekorder s osam naslova uz tri poraza u finalima, dok će Barceloni to biti ukupno sedmo finale, a do sada je slavila tri puta.

