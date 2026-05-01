Hoće li nastati kaos u Formuli 1? 'Slažem se s teorijom zavjere, sve je to njegovo maslo'

Nakon najduže pauze u novije vrijeme, Formula 1 vraća se Velikom nagradom Miamija. Pet tjedana bez utrkivanja donijelo je promjene pravila, ali i rasplamsalo i rasprave o zakulisnim igrama koje kroje poredak. Portal Net.hr se bacio na posao i pokušao pronaći odgovore kod onih koji znaju...

Raspored vikenda Formule 1 u Miamiju Petak, 1. svibnja 2026. 18:00: Prvi slobodni trening (FP1) - RTL 2 i Voyo 22:30: Sprint kvalifikacije - RTL 2 i Voyo Subota, 2. svibnja 2026. 18:00: Sprint utrka (100 km) - RTL 2 i Voyo 22:00: Kvalifikacije za glavnu utrku - RTL 2 i Voyo Nedjelja, 3. svibnja 2026. 20.30: Emisija "Formula na RTL-u" - RTL i Voyo 22:00: Utrka za Veliku nagradu Miamija - RTL i Voyo

Ivan Peović, stručnjak za Formulu 1, u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" analizira kontroverze koje prate sport, s posebnim naglaskom na moć Mercedesa i utjecaj šefa momčadi Tota Wolffa u FIA-i.

Mercedesova dominacija i zakulisne igre

Početak sezone obilježila je dominacija Mercedesa, a mnogi se pitaju je li njihova prednost rezultat isključivo inženjerske genijalnosti, odlične forme vozača, vodećih Kimija Antonellija i Georgea Russella ili i političkog utjecaja. Peović nudi dublji uvid u situaciju koja podsjeća na neka prošla, jednako dominantna vremena.

Mercedes je jako dobro ušao u sezonu. Zašto je Mercedes i zašto su Mercedesovi vozači trenutno najdominantniji, u čemu su se oni snašli? I nije samo trenutna forma vozača, nego, naravno, i sve što smo naveli?

"Kimi Antonelli je pokazao da je za svoje godine jako jako kvalitetan vozač. George Russell mislim da nije pokazao nešto posebno osobno, jer to sam baš s Markom Špoljarom komentirao zadnju utrku. I on i Lando Norris imaju jedan jako jako veliki problem da vrlo često ne voze inteligentno. Vrlo često ga mogu prestići, umjesto da gledaju 'OK, ali ima još toliko, ako ga prestignem sad, on će mene prestići'. Znači, ne voze pametno, ne razmišljaju, voze instinktivno. Kad ga usporedimo sa vozačima kao što su Charles Leclerc, Lewis Hamilton ili Max Verstappen, koji defanzivno stave bolid točno gdje on treba biti, koji puno bolje voze... Dosta se Mercedesa i vozači su ovisni o samome bolidu, a ako se razlika smanji, mislim da neće biti toliko dominantni", govori Ivana Peović i ulazi u srž problematike...

"Ja se slažem sa jednom teorijom zavjere da je ovo dijelom maslo Tota Wolffa. A razlog tome je što zadnji put kada smo imali dominaciju tima kao što je Ferrari, to je bilo za vrijeme Schumachera. Michael Schumacher, Ross Brawn i ekipa u Ferrariju su de facto bili vlasnici F1 i trebalo je jako... i tu je nastalo dosta zle krvi koja je razbila Ferrarijevu dominaciju koju je imao na samom početku. Slično, Toto Wolff je ulaskom u Formulu 1 postao jako jako utjecajna osoba koja ima jak utjecaj na razvoj pravila i mislim da je to jedan od razloga zašto Mercedes može napraviti jako dobar bolid jer imaju dovoljno 'customer' timova, odnosno mušterija kao što je sad Alpine, McLaren... Znači, oni imaju puno ruku koji će dignuti ruku za njih kad za to dođe trenutak, kad treba. Također, postoji puno ruku koje će dignuti ruku protiv Ferrarija jer su im to vječni rivali, kao što je, recimo, Williams. McLaren i Ferrari su najveći rivali u Formuli 1. To su nekakve timske svađe koje na kraju dana najviše idu na ruku Mercedesu."

Ivan Peović nastavlja svoj monolog...

"Velika pomoć tome je zapravo i ovaj očigledni raspad Red Bulla koji možemo vidjeti uživo, a to je da jednostavno Dietrich Mateschitz, koji je preminuo i koji je bio vlasnik Red Bulla, je dosta dobro kontrolirao Helmuta Marka i Hornera. Horner je ispao prošle godine zbog svojih nedjela i seksualnog uznemiravanja kolegica. I sad dolazi do toga da zapravo imaju jako velik odljev ljudi, da interna stabilnost u timu ne izgleda jako dobro. Zato su se pojavile ove priče da Max Verstappen odlazi. Christian Horner je bio sve i svašta, ali ono što mu možemo svakako priznati je da je bio jako, jako dobar pregovarač i jako, jako dobro je kontrirao Wolffu. Njegov utjecaj je bio iznimno velik. Bez njega, to zapravo nema jako dobru kontru. Ferrari očito ne želi iskoristiti svoje veto na koji ima pravo. I Mercedes može izvoditi što želi i može sebi prilagođavati pravila. Ali, pitanje je zapravo, kada zbog ADU-a i drugih stvari drugi timovi dođu blizu Mercedesu, koliko će zapravo njihov vozački duo biti kvalitetan kada na vrata dođu kucati osobe kao što je, recimo, Lewis Hamilton. Jer mislim da je to vozač koji ima dugovječnost u sportu, koji je jedan od dvojice najboljih. Michael je jednostavno neusporedivo genijalan vozač. Kad Hamiltona vidiš u zrcalu da ti se približava, nije laka situacija za nikog."

Može li utjecaj Tota Wolffa dovesti do kaosa?

Politička moć koju posjeduju veliki proizvođači motora stvara složenu mrežu ovisnosti i interesa koja često nadilazi čisto sportsko natjecanje. Peović objašnjava kako takav sustav može spriječiti pravednije odlučivanje i stvoriti podjele unutar sporta.

Zbog utjecaja Wolffa, bi li moglo doći između timova u Formuli 1 do neke generalne netrpeljivosti prema Mercedesu, a samim time i do kaosa?

"Moguće je. Samo, problem je... ono što je najveći problem Formule 1 i ono što nismo toliko imali u prošlosti... neće nikad doći do kaosa. Uvijek je tu bilo svađe i netrpeljivosti, rasprava, svega. Ono što je problem moderne Formule 1 jest da imamo te timove-mušterije, gdje vi imate Williams, McLaren i slične koji kupuju motore od Mercedesa, ili recimo Haas, koji kupuju od Ferrarija. Kada bi ti timovi imali vlastite motore, kada bi bio smanjen utjecaj timova koji proizvode motore - to su Ferrari, Mercedes, Red Bull, Aston Martin sa Hondom, Audi - znači pet timova proizvodi motore, a ostali kupuju od njih", navodi Ivan Peović i dodaje u jednom dahu, kao da se utrkuje na stazi...

"Kada bi bio smanjen utjecaj tih timova na one koji kupuju od njih motore, mislim da bi tu bilo puno čišće, jer bi ovi timovi onda imali priliku boriti se za ono što je njima bitno, za svoj interes, ne bi nužno morali slušati ove. Jer to su veliki projekti. Vi sada planirate ne iduću sezonu, nego onu iza iduće sezone. Vama je jako ključno logistički da vi znate: 'Ja za dvije godine, kad budem radio bolid, imam Ferrarijev motor'. Raspad odnosa sa super timom, odnosno sa onim od koga vi kupujete motor, može značiti puno toga. Williams je prošao kroz to par puta, ali možda je najbolji primjer Sauber, odnosno današnji Audi, koji je u zadnjih dvadesetak godina imao izmjene otkad su bili BMW Sauber sa Ferrarijevim motorom, pa su se prebacili na Mercedesov motor... To je jako, jako kompleksna stvar za mijenjanje motora, s obzirom da se bolid vrlo često dizajnira oko tog motora. Motor u Formuli 1 je i strukturni dio samog bolida. Onda kada vi uništite odnose s određenim timom, ili ako vam određeni tim zbog nekih vaših odluka digne cijenu, a vi imate limit koliko možete potrošiti... to su jako, jako veliki izazovi i jako kompleksne stvari. Gdje vam je onda bolje, iako znate da je možda neka odluka lošija za vas, glasati s ovim nego riskirati taj problem, jer vam to onda dugoročno otežava planove."

Povratak korijenima: Želja za "starom školom" utrkivanja

Uz sve tehničke i političke komplikacije, među vozačima i fanovima sve je glasnija želja za povratkom jednostavnijem, sirovijem utrkivanju gdje talent vozača dolazi do punog izražaja, a ne strategije štednje baterija.

Zar tolike izmjene pravila ne ubijaju draž Formule 1? Ono što je Max Verstappen rekao: "Dajte vi nama onaj stari motor pa da mi vidimo tko je najbolji"? Jesi li i ti old school po tom pitanju?

"Ja volim taj 'old school' način utrkivanja i Formule 1. Volim to, relativno sirovu snagu. To je jedan od paradoksa moderne Formule. Formula je uvijek imala tonu pravila, ali ta pravila su se većinom odnosila na to što inženjeri mogu napraviti u pozadini. Neka pravila nisu toliko dorađena... Ali mislim da je ona osnova Formule 1: 'Napravili smo najbolji bolid što se može napraviti u ovim ograničenjima'. Jer da nema ograničenja, imali bi avione protiv aviona, a ne aute. A onda 'vidi tko je najbolji'. Ne mora se nužno imati najbolji bolid, jer ovdje previše ima menadžmenta i za vozače i za timove. Trenutna situacija je takva da bolid u jednom trenutku odluči: 'Aha, ovdje mi je dobro mjesto za prestići ga' i prestigne ga i onda prođe ispred tebe kao da tebe nema. Neke stvari jednostavno trenutno nemaju smisla. To se sve treba pojednostavniti. Sve treba biti jednostavno, da vidimo čija majka crnu vunu prede i tko je najbolji od tih vozača koje možemo naći."

Dok se političke bitke vode izvan staze, pred nama je vikend u Miamiju koji obećava uzbuđenja. S brojnim momčadima koje donose značajne nadogradnje, uključujući i Ferrari koji dolazi s praktički novim bolidom, poredak bi se mogao izmiješati. Ostaje vidjeti hoće li na stazi prevladati čista brzina i talent ili će ishod ponovno krojiti zakulisne igre moći.

"Ono što mogu već sada reći je da ćemo imati zanimljivu utrku, s obzirom da ne samo da Ferrari dolazi de facto sa novim autom. Sa novim bolidom dolazi i McLaren i Red Bull i niz timova je u ovih pet tjedana uspjelo napraviti niz promjena koje su trebale doći kasnije, ali imali su vremena. Nije bilo utrka pa su se mogli raditi na Development bolida. Ne samo to, u petak u Miamiu će biti sunčan jako vruć nekih 30-32 stupnja Celzijusova. Subota će biti još toplija 32-34, a onda u nedjelju imamo 26 do 29 sa kišom, i to bi kiša trebala biti u vrijeme starta", govori Ivan Peović.

Na pitanje možemo li očekivati iznenađenja od momčadi koje do sada nisu bile u prvom planu, Peović daje detaljnu analizu potencijalnih "underdoga" i ističe kako je borba u sredini poretka otvorenija no ikad.

"Svakako možemo. Aston Martin je, oni imaju neku svoju super formulu, to je njihov nekakav bolid koji oni testiraju, koji nije Formula 1, ali dosta stvari je onako može se iskoristiti. Mislim da treba vidjeti što su u pauzi napravili Haas koji je trenutno četvrti na ljestvici. Treba vidjeti što je napravio Audi. Ta bitka za četvrto mjesto će biti interesantna. Što je napravio Racing Bulls, koji ovu utrku imaju žuti bolid. Napokon, vraća nam se žuti bolid. Svašta je moguće, čak je moguće da Aston Martin, koji ima jednu od najgorih sezona, napravi nekakav iskorak, ali to nećemo znati sve do prvih treninga, do prvih izlazaka na stazu gdje onda možemo vidjeti: 'Aha, to je nešto interesantno'."

Ferrarijeva velika prilika ili još jedno razočaranje?

Svi navijači Ferrarija s nestrpljenjem očekuju Miami, nadajući se da će potpuno novi paket poboljšanja donijeti dugo očekivani preokret. Peović smatra da je sve moguće, ali naglašava kako je ishod u ovom trenutku potpuno nemoguće predvidjeti.

"Može, vidjet ćemo, može. Mislim da može. Dovode, donose de facto novi bolid i apsolutna su nepoznanica. Mercedes je više-manje poznat, ali ovo je onako... mogu uz šalicu s kavom gledati ono što je ostalo unutra od mulja i gatati kako će biti. Jako, jako je nemoguće trenutno predvidjeti. Trebamo stvarno sutra pogledati treninge, koje preporučam svim gledateljima da pogledaju jer znaju biti iznimno zabavni."

Spektakl na američki način

Osim samog utrkivanja, Velika nagrada Miamija poznata je i po glamuru i spektaklu koji je okružuje. Peović ističe kako su Amerikanci majstori u stvaranju showa, a sama staza, unatoč početnoj skepsi, pokazala se kao pun pogodak.

"Amerikanci znaju napraviti šou. Stvarno znaju napraviti show i to uvijek bude 'over the top'. Iako ima još jedna utrka gdje ljudi dolaze da budu viđeni, a to je Velika nagrada Monaka, ali Amerikanci su napravili show. Ova utrka u Miamiju, iako smo, moram reći, svi ljubitelji, kada je ona bila najavljena, bili skeptični: 'Čekaj, šta, napravit će utrku na parkingu stadiona?', stvarno su napravili dobru stazu i dobru utrku i bude zanimljivo."

Sve je, dakle, spremno za vikend koji obećava. S novim bolidima na stazi, prijetnjom kiše i neizbježnim pritiskom, Velika nagrada Miamija mogla bi biti jedna od najuzbudljivijih utrka sezone i pravi test za sve timove.