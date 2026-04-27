Otkrili smo što je s ozljedom Joška Gvardiola, ali i pokrenuli dva nova specijala

Kao i svakog ponedjeljka Net.hr vam donosi najbolje od najboljeg. Specijal "Ako ste propustili" savršeno je mjesto za pronalazak ekskluzivnih tekstova naših novinara.

Naš Vehmir započeo je tjedan intervjuom s Draženom Forgačem "Forgyjem". On je Vehmiru u drugom specijalu Net.hr-a, "Karijera nakon karijere", otkrio kako je počeo s FNC-om, ali i je li ikad poželio nazad u kavez.

Nakon toga je Vehmir odradio čak tri razgovora s borcima. Najprije mu je Ilija Brkan najavio njegov meč s Englezom Chrisom Hillom na FNC-u 30 u Zadru, pa su mu braća Tomislav i Ivan Sičaja demonstrirali najpoznatije i ključne završne zahvate u Net.hrovu specijalu "Fight lab".

Vehmiru je FNC 30 u Zadru najavio i Jure Jurić, a naš je novinar tjedan zaključio s Nikolom Jurčevićem koji je otkrio kako je Dinamo došao do novog naslova prvaka.

Dominik je ovog tjedna razgovarao sa Zoranom Vulićem koji mu je najavio susret Hajduka s Osijekom, da bi nakon Hajdukova poraza Dominik analizirao kako je do njega došlo.

Maj je tjedan otvorio "bombom" - ekskluzivnim otkrićem kako će Joško Gvardiol biti spreman za povratak na teren prije Svjetskog prvenstva.

Nakon toga je Maj objasnio i kako je Dinamo prošetao Pulom, ali i razgovarao sa Zoranom Vulićem koji je Maju otkrio hoće li navijati za Dinamo u finalu kupa.

Tjedan je završio razgovorom s bivšim napadačem Vatrenih Igorom Pamićem koji je Maju otkrio treba li izbornik Zlatko Dalić Diona Drenu Belju voditi na Svjetsko prvenstvo.

Krešimir je pak napisao priču o tome kako je maleni Kuvajt izborio plasman na Svjetsko prvenstvo i tako otvorio novi serijal Net.hr-a "Mundijalske priče".

Naš Silvijo je ovaj tjedan otvorio razgovorom s Ivanom Sičajom koji je Silviju otkrio kako je to bilo ostati bez pojasa u FNC-u.

Nakon toga je Silvijo u Maksanovu korneru ugostio Matjaža Keka koji je Silviju otkrio i što vidi kao veliku pogrešku svog mandata na klupi Slovenije, ali i koga bi preuzeo kada bi ga se zvalo.

Do kraja tjedna Silvijo je razgovarao još i s Robertom Špeharom koji je prokomentirao utakmicu Hajduka i Osijeka, ali i s Hrvojem Seppom koji je najavio FNC 31 u Beogradu.

Tjedan je Silvijo zaključio intervjuom s hit trenerom HNL-a Nikolom Šafarićem koji je najavio utakmicu s Dinamom, ali i otkrio koji su ciljevi Varaždina ove sezone.

Roko je tjedan započeo razgovorom s bivšim igračem Rijeke i Dinama Danielom Šarićem koji je iznio svoja viđenja derbija, a do kraja tjedna je Roko napisao drugu priču novog serijala Net.hr-a "Mundijalske priče" o tome kako je igrač Demokratske Republike Kongo uspio uvjeriti svijet kako ne zna pravila nogometa iako igra na Svjetskom prvenstvu.

