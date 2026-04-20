Šarić nakon derbija: 'Stvarno mislim da su te VAR provjere kod nas prevršile svaku mjeru'

Dinamo je u subotu u sklopu 30. kola na svom Maksimiru ugostio Rijeku. Utakmica je to koju su obilježili memorijal Nikoli Pokrivaču, četiri pogotka i nova rasprava o sudačkim odlukama.

Za portal Net.hr ju je komentirao Daniel Šarić, bivši reprezentativac Hrvatske koji je nastupao i za Dinamo i za Rijeku.

"Prije utakmice su svi isticali Dinamo kao favorita što je bilo logično. Bio je u velikoj formi s puno pobjeda u nizu, a Rijeka je dolazila malo poljuljana i bez dosta veoma bitnih igrača..." započeo je Šarić:

"No, definitivno nije bila utakmica kakvu smo očekivali. Kada govorimo o kvaliteti, očekivalo se da će to biti puno kvalitetnija utakmica nego što je bila, te su obje momčadi mogle bolje. Mislim da na kraju dana, zbog izostanka Fruka i Barišića, kao i situacije, Rijeka može biti zadovoljna ovim remijem," kaže bivši nogometaš.

Šarića smo zamolili da nam prokomentira suđenje. Naime, brojni gledatelji ostali su razočarani i ljuti nakon što je četvrti sudac Zdenko Lovrić na semaforu pokazao osam minuta nadoknade, iako su razne VAR provjere “pojele” 14 minuta susreta.

"Teško mi je govoriti o suđenju, ali stvarno mislim da su te VAR provjere kod nas prevršile svaku mjeru. Traju predugo i ubijaju ritam utakmice. Da li je sudac premalo ili previše produžio – o tome ne bih, ali svakako da trebamo skratiti trajanje VAR provjera," kaže Šarić, koji je komentirao i igrače na pojedinačnoj razini.

"Ne bih rekao da je itko iskočio, ali ako moram izdvojiti nekog, to bi bili strijelci. Dion Drena Beljo je u izuzetnoj formi i to je jako bitno za napadača. Zabija gotovo svako kolo i ide prema rušenju rekorda. Hoće li ga srušiti ili ne, to je manje bitno... Iako bih ja volio da ga sruši jer su rekordi tu da se ruše, a ovaj već dugo stoji. Iz Rijekinih redova tu je Tiago Dantas koji je bio smiren kod oba jedanaesterca, ali je također odradio dobar posao u vezi," govori nam naš sugovornik.

Dakle, Beljo je u formi za reprezentaciju?

"To izbornik zna najbolje, nemam mu ja što tu govoriti. Ima dosta utakmica do kraja. Na njemu je da zabija, ali mu je svakako otegotna okolnost to što njegova 'konkurencija' igra u jačim ligama," komentira Šarić.

Za kraj smo našeg sugovornika zamolili da nam prognozira borbu za treće mjesto. Iako je Dinamo gotovo sigurno prvak, Rijeka trenutno vodi veliku bitku s Varaždinom za treće mjesto.

Upravo protiv njih aktualni prvak igra sljedeću utakmicu, a za nju će, što zbog ozljeda što zbog kartona, biti bez niza (Dantas, Barišić, Oreč, Radeljić...) bitnih igrača.

"Rijeci će protiv Varaždina biti teško i mislim da je protiv Dinama napravila veliku stvar što je izvukla remi. Budući da u Varaždin idu oslabljeni, rekao bih da je Rijeci bitno ne izgubiti, a vjerujem da će do kraja sezone ona biti na tom trećem mjestu," zaključuje naš sugovornik.

