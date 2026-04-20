Beljo na meti bivšeg europskog prvaka?

Dion Drena Beljo u derbiju protiv Rijeke postigao je novi hat-trick. Od tri pogotka jedan mu je poništen, pa je ostao “samo” na dva gola u toj utakmici.

Ukupno je ove sezone u SuperSport HNL-u stigao do 27 pogodaka te je vrlo blizu rušenja rekorda od 34 gola, koliko je zabio Eduardo u sezoni 2005./06. Takve igre mogle bi Belji donijeti ekspresan povratak u Lige petice jer, kako pišu francuski mediji, tri tamošnja kluba zainteresirana su za njegovo dovođenje.

Najviše interesa pokazao je Olympique de Marseille, koji u 34 pogotka i šest asistencija, koliko je Beljo ostvario ove sezone u svim natjecanjima, vidi dokaz da je jedan od najboljih napadača izvan liga petice. Osim Marseillea, Belju prate i Rennes te Lille.

Beljo je u Dinamo stigao na početku ove sezone iz Augsburga u transferu vrijednom četiri milijuna eura, uz bonuse koji će ga, ako već nisu, učiniti najskupljim pojačanjem u povijesti kluba. Ugovor ga za Maksimir veže do 2030., a na Transfermarktu je procijenjen na četiri milijuna eura.

