Ivan Sičaja otkrio što mu je prvo prošlo kroz glavu nakon nokauta koji ga je uspavao

Ivan Sičaja izgubio je pojas u meču protiv Eduarda Kexela na FNC 29 eventu u Ljubljani prije 10 dana. Njemački borac Kexel nokautirao je Sičaju u drugoj rundi. Prizor je izgledao ružno. Tirke je zaspao već u zraku i trebalo mu je neko vrijeme da dođe k sebi...

"Nikakvih problema nemam zbog nokauta. Niti mučnine, niti sam zadobio potres mozga. Sve je u redu. Nema nikakvih ozljeda. Nećete vjerovati, ali baš ništa. Izgledalo je ružno, ali nemam nikakvih posljedica, hvala Bogu. Snimio sam glavu i sve je OK. Kao nov sam. Idemo dalje", govori u uvodu Ivan Sičaja, stariji brat Tomislava Sičaje, također FNC borca samo u velteru.

Malo ćemo se našaliti sad. Znači da Kexel ne udara dobro ako nema nikakvih posljedica...

"Hahaha... Ne bi baš rekao. Kako sam zaspao i zalegao, znači da Kexel udara dobro, ali dobro, bilo je tu dosta i moje greške".

U čemu ste konkretno pogriješili u toj situaciji?

"Ljut sam jako na sebe, najviše sam ljut na sebe. Dopustio sam da do toga dođe. To nisam smio napraviti. Pogodio me čisto preko moje lijeve ruke. Pogodio me desnom. Nisam uopće vidio udarac, a znamo da kad se udarac ne vidi, da tada se pada u nokdaun, u ovom slučaju u nokaut. Pogodio me i nakon toga me još polukrošeom zakačio dok sam padao. Jednostavno, taj prvi njegov udarac nisam vidio. Nije on toliko jako udario mene. Primao sam puno gore udarce, ali kad se udarac ne vidi, tad se pada. Ovaj put ga nisam vidio. Presjekao me na moju lijevu, presjekao me svojom desnom, pogodio me točno iza uha, a kad dobiješ udarac u to mjesto, kad dobiješ udarac iza uha, a to je najgore mjesto, onda je to nokaut. Tu nema prevelike priče".

Što bi mijenjali u meču da možete?

"E sad ovako... Neki će reći obrana i kretanje u trenutku nokauta, ali nije samo to. Broj 1, ušao sam preopušteno i prelagano u meč. To sam se sad uvjerio da to nikako ne valja. Ušao sam u meč doslovno kao da idem na najobičniji sparing, a to tako se ne smije. Uvijek treba biti doza treme, doza respekta prema suparniku. Treba biti i male doze straha od nokauta, od poraza. Sve navedeno ovog puta nisam imao. Taktiku sam u potpunosti promašio. Nisam se uopće držao onog što smo pripremali zadnja dva mjeseca. Nisam nikako bio u fokusu u kakvom sam trebao biti i mislim da je to najveći razlog završetka meča onako kako je završio. Nisam bio u fokusu 100%. To ću promijeniti iz korijena. Očito sam došao do faze kad sam preopušten. Neću reći da mi je svejedno, ali preopušteno sam ulazio u borbu, a to nikako nije dobro. To smo dosad čuo 100 puta od drugih, iskusnijih, a sad sam to na svojoj koži osjetio. To stvarno nije u redu. Treba biti neka doza svega, treme, straha, ma svega. Tada se borba najbolje odradi. Odsad fokus 110% na svakog suparnika i onda nema zime".

Što vam je prvo prošlo kroz glavu kad ste se probudili i došli k sebi?

"Je li se to meni dogodilo... Eto, to mi je prošlo kroz glavu. Onda kad sam skužio da su svi moji oko mene zabrinuti, prvo što sam ih upitao - je li ružno izgledalo? Ma, krivo mi je što sam razočarao svoj tim, sebe, navijače, sve koji su uz mene. To mi je bilo najgore. Pogotovo kad sam kasnije vidio nokaut, kad sam vidio kako sam ga naivno popio. Tek mi je onda bilo krivo. Razočarao sam svojm tim, totalno sam drugu taktiku koristio. Ali. pustimo sad sve to. Što je bilo, bilo je. Treba učiti na greškama, a znamo da su vlastite greške najbolnije, najteže i na njima se najbolje nauči. Poraz, pobjeda, sve je to sastavni dio ovog sporta. Sport je takav. Izgubiši, pobjediš. U borilačkom sportu kako ti zadnja borba prođe, tako se osjećaš. Ja sam trenutno razočaran od toga svega, ali neće me ovo poremetiti, neće me izbaciti iz balansa, fokusa. Vjerujem da će u mojoj karijeri biti još pobjeda i poraza. Okrećem se samo budućnosti, da se što prije borim, da isperem ovaj poraz i gubitak pojasa boljim svojim prezentacijama, pobjedama, da se što prije vratim pobjedničkim stazama, da što prije vratim pojas prvaka perolake divizije FNC-a u svoje vlasništvo. Mislim da mi taj pojas pripada".

Znači, niste osjetili nokaut?

"Ma ništa. Nema tu boli. Meni je udarac i nokaut kao nokaut najlakše pao. Samo sam zaspao i probudio se. Najgore je mojima palo što su sve to gledali u kavezu. Ja niti sam vidio nokaut, niti sam ga osjetio, samo se probudiš i nemaš ti tu nekih osjećaja, bolova. Krivo mi je što nisam taktički ispoštovao svoje trenere. Isto tako, moram reći da sad ovaj nokaut što sam 'popio' daje dodatnu draž ovom svemu. Sad mi se pojavio moj inat i želim sad opet vratiti pojas. To je puno zanimljivija priča da vratim pojas od dosadnog držanja pojasa. Sve to ima svoje zašto. Vjerujem da sve to negdje ima isplanirano. Hoću se što prije vratiti treninzima".

I nakon što ste izgubili pojas, otišli ste i kupili novi motor.

"Hahaha, da, upravo tako. Kupio sam novi motor Yamahu FZR 1000. Sport turing. Obožavam motore, to znaju već i ptice na grani. Gledajte, to je već bilo od prije isplanirano. Motori mi liječe rane, pa mi je ova već ranije isplanirana kupnja dobro došla. Imam mjesec - dva slobodno. Da sam i pobijedio, toliko bi odmarao. Mislim, to je aktivni odmor. Sad brat Tomo ima svadbu, u Rami ću biti neko vrijeme. I zbog toga sam planirao kupiti motor, a i da mogu do mora s curom malo. Od studenog nisam izašao iz dvorane. Stavio sam sliku novog motora na story, ljudi su mi komentirali - neka si ti Tirke motor kupio, pusti poraz. Pogotovo mene moji bajkeri zezaju da se držim motora, a da pustim mečeve. Motori su moja ljubav. Imam jednog za po šumi kad dođem u Ramu, jednog sad imam za po cesti. Još samo da vratim pojas koji sam izgubio i nitko sretniji od mene. To je to, puni krug. Teško da mene i brata mi Tomu može nešto nasekirati, pa tako i ovaj moj poraz."

Kad ćete se vi ženiti?

"Ne znam. Možda dogodine, možda godinu iza, vidjet ćemo. Moramo sad Tomija oženiti, a znate kako je kod nas u Rami. Nećemo sve svadbe nabacati odjednom, treba biti svadbe i dogodine. Ova Tomijeva svadba će trajati valjda danima, k'o Ivkova slava. Tako je kod nas u Rami. Slavimo danima i malo duže", zaključio je uvijek dobro raspoloženi Ivan Sičaja.

