'Na svadbi će mi biti 500-tinjak ljudi i okrenut će se 30 janjaca. Tko preživi, pričat će'

Tomislav Sičaja (7-1) prošle je subote na FNC 29 u Areni Stožice ostvario pobjedu karijere. Nokautom u drugoj rundi pobijedio je poljskog borca Arkadiusza Palkowskog (7-4). Tomo Sičaja, mlađi brat Ivana Sičaje, jednog od najboljih boraca u perolakoj diviziji FNC-a, bivšeg prvaka, za portal Net.hr podijelio je dojmove impresivne prezentacije u Ljubljani...

"Dobar sam, lagan sam, ne mogu biti bolji. Tu sam u Rami kod sebe kući. Došao sam sinoć ovdje. Doručak lagano, kava i tako. Uživancija", kaže Tomo Sičaja u srijedu ujutro...

Kakvi su dojmovi nakon nokauta i meča karijere, jesu li se slegli?

"Definitivno je meč protiv Palkowskog bio moj najbolji preformans dosad. Nokaut sam već jedan imao, ali ovaj je ljepši, bolji. Sve je u meču bilo kako smo planirali. Doslovno od početka do kraja sam sve odradio prema zacrtanom planu, kako smo zadnja dva mjeseca pripremali. Rekao sam da ću ga nokautirati i kad su me pitali koja mi je prva pomisao na spomen njegovog imena, rekao sam nokaut. Tako je i bilo i to sam i napravio", govori Tomislav Sičaja.

Tomislav Sičaja za Net.hr.

Hoćete li dobiti bonus večeri za nokaut koji ste ostvarili?

"Na ovom eventu nije bilo bonusa za nokaut večeri. Baš sam pogodio event na kojem se ne dijeli bonus za nokaut večeri. Morat ću sljedeći put opet nekog uspavati hehe".

Što je sad u planu što se tiče borbi?

"Čekam da vidim malo naredne evente, kako će se situacija u velter kategoriji odviti, isprofilirati situacija u diviziji. Hoće li me netko prozvati, neće. Čekam da mi pošalju ime sljedećeg suparnika i potpisat ću tko god da bude. Idem prema meču za pojas lagano, ali evo Trušček i Kraska su odradili sučeljavanje za meč za naslov. Tako da se oni bore za pojas. Od pojasa sigurno nema ništa sad jedno vrijeme dok oni to ne odrade, ali ovi svi ostali što su blizu, svi mogu doći na red".

Zasmetale su vas prozivke. Rekli ste to za vrijeme davanja izjava nakon pobjede nad Palkowskim. Tko vas je točno prozvao i što vas je zasmetalo?

"Prozvao me Budimir, ali dobro. Izgladili smo to mi. I Budimir je izgubio od Stankovića. Mislim da od toga sad nema ništa. Prozvao me on u vlogu koji se snimao tjedan dana prije. Rekao je u vlogu da sam loš borac. U međuvremenu smo se upoznali, sjedili zajedno na kavi. U međuvremenu je izašao vlog. I kad je izašao vlog sjetio se i Budimir da je pričao o meni gluposti i onda mi se javio ispričao. Ostali smo u dobrim odnosima, ali sam mu rekao da što se mene tiče da možemo borbu uvijek odraditi. Rekao sam mu da može, da idemo pobijediti oboje na FNC 29, pa možemo onda napraviti neki hype. On je izgubio, ja pobijedio, pa ne zna sad situaciju po tom pitanju. Mislim da prije možda dolazi u obzir Stanković. Vidjet ćemo... Možda Arena deveti mjesec. Do tada se može svašta promijeniti. Možda će me netko drugi prozvati, izazvati. Vidjet ćemo. Odradio sam dvije borbe u četiri mjeseca, pa slijedi oporavak. Trebam odmoriti zbog skidanja kilograma i svega. Moram odraditi bazu i oženit se. Imamo do svadbe 15 dana, pomoći ću budućoj supruzi oko svadbe sad u završnoj fazi, iako sam i prije bio tu za sve po pitanju svadbe. Zadnjih mjesec dana sam bio malo odsutan doduše zbog priprema za meč, treninga i svega toga ali evo, sad sam tu".

Svadba je u Rami?

"Da, 2. svibnja. Ja sam ovdje sad do svadbe. Završne su pripreme za svadbu. Bit će veselo. Ivan je u Zagrebu još ovaj tjedan pa i on dolazi. Otišao je kupiti motor, da se malo dobije poslije borbe. Malo mozak na pašu, da se odmori od svega. Kupio je baš u utorak motor".

Što će majka reći na to što je Ivan kupio motor?

"A što će reći. Majka je navikla na najgore, tako da je za nju sve ovo sad laganica".

Koliko će ljudi biti na svadbi? Svadba će trajati negdje tri dana. Bit će vam teže nego meč.

"Tako nekako", nasmijao se Tomo Sičaja i nastavio:

"Bit će otprilike 500-tinjak ljudi. Prava hercegovačka svadba i to još pola ljudi nisam zvao da svadba može stati u salu. Znate kako je tu u nas ovdje? Krene se tjedan dana prije pa tko 'preživi', pričat će heheh."

Jeste li našli odijelo za svadbu?

"Jesam. Sve je riješeno."

Koliko se janjaca sprema ispeći?

"Oko 25-30. Pored svega ostalog. Pored pite, pršuta, ma svega. To su vam naši običaji. Jednom se ženiš u životu, mora biti tako".

Odojak?

"Bit će i toga, ali janjci su glavni. Odojak je kad nema janjetine.

I Tomo Sičaja je stao na ludi kamen. I to se dogodilo...

"Eto vidite da jest. Znate kako je, s vremenom se sve mora posložiti. Ako se trudite, radite, ako ste pošteni, ma mora vam se posložiti i sve mora doći na naplatu."

Istina, ali i vi i brat Ivan ste dobro odgojeni i dobri dečki...

"Hvala puno. Znate što? Mi smo realni. Došli smo u Zagreb iz ničeg i napravili nešto. Takvi su uglavnom najnormalniji ljudi. Ništa nam nije dano na tanjuru i znamo kako je biti s ove strane, s one, kad te nitko ne zna, kad se probijaš, mučiš i kad nešto napraviš. Najbitnije od svega je biti normalan. Svaki hype prođe. Jedno vrijeme si na vrhu, svi te vole, pa sutradan svi po tebi udaraju. To je sve normalno. Prošli smo Ivan i ja i jedno i drugo, tako da smo vidjeli obje strane priče".

Ivan je nokautiran u meču s Kexelom i izgubio je pojas. Ružno je izgledalo...

"To vam je tako u ovom sportu. Nije jednostavno bio njegov dan. Ovaj je put bio moj dan. Ivan je ovog puta pustio malo meni pozornost, da se oko mene vrti malo sve. Morao je malo mene pustiti da se malo više ispomoviram. Sljedeći put će njega i to je to. Šalim se, naravno. MMA je takav sport. Jednom dobiješ, drugi put izgubiš. Idemo dalje".

Gleda li majka mečeve?

"Ne gleda nikad. Samo joj javimo rezultat i majka pita ima li ozljeda, nema. To je njoj najbitnije", zaključio je Tomislav Sičaja".

