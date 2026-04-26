Legenda kluba otkrila ključ naslova: 'Ovaj potez je prelomio sezonu Dinama'

Nogometaši Dinama proslavili su 26. naslov hrvatskog prvaka pobjedom 2-1 protiv Varaždina na stadionu Maksimir pred 14.500 gledatelja u susretu 32. kola nacionalnog prvenstva.

Na proslavi 115. rođendana kluba, "Modri" su svojim navijačima podarili najljepši poklon, novi naslov prvaka koji su potvrdili 2-1 pobjedom protiv Varaždina.

Dinamo je nakon "nule" Rijeke i Hajduka na Rujevici i i prije utakmice protiv Varaždina osigurao naslov. Zagrebačkom klubu, najtrofejnijem hrvatskom klubu, to je 19. naslov od posljednje 21 odigrane sezone. U tom periodu jedino je Rijeka dvaput bila prvak. Mi smo razgovarali s Nikolom Jurčevićem odmah po završetku utakmice na Maksimiru.

"Utakmica je odigrana u pomalo revijalnom tonu. Dinamo je želio s pobjedom razveseliti navijače. Beljo i Mišić su sjajno zabili, ali ne treba sada trošiti riječi na analizu. Dinamo je bio prvak i prije te utakmice", rekao je Jurčević pa objasnio kako se titula koja dolazi iz Rijeke, slavi ove godine.

"Ovaj naslov je bio imperativ, prošlu godinu se to propustilo. Dinamo je napravio veliki rez, skoro cijeli igrački kadar je promijenjen. Bilo je tu dovoljno kvalitete. Dinamo je pokazao ogromnu dominaciju u našem prvenstvu. Vidimo prednost i to je bila velika dominacija", rekao je legenda Dinama. Zanimalo nas je i tko je najzaslužniji za ovu titulu.

"Teško je reći, ali Dinamo na čelu s Bobanom je složio kvalitetan kadar. To je neuobičajena situacija, a velika zasluga tu ide Bobanu. S druge strane, Kovačević je nakon onog lošijeg početka i nekih sumnji, uspio složiti momčad. I sada ono najvažnije rekao bih, igračka kvaliteta. Igrači su s dobrom energijom i kvalitetom došli po ono što je najvažnije, a to je titula. Ključni trenutak se dogodio kada je nekoliko igrača tijekom sezone napustilo Maksimir, njih 4-5. Kadar je bio preopterećen, to nisu loši igrači, ali moralo se malo izreducirati kvalitetu. To vidimo i na primjeru Belje, Vidovića i ostalih. Ravnoteža je važna. Kulenović je otišao i onda je Beljo osjetio samopouzdanje. Rekao bih da je to ključni trenutak", rekao je. Za kraj nas je zanimalo kako će izgledati ostatak sezone.

"Dinamo će u maniri velikog kluba igrati pobjednički. Neki igrači će dobiti priliku, njih možda dva tri. Kovačević će ići na pobjedu i pokušati ostvariti što je više moguće bodova", zaključio je.

