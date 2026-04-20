Memorijalni turnir dirnuo je sve, a automoto spektakl odvratio je pažnju s nogometa

Prošli tjedan bio je prepun emocija i naboja. U serijalu "Ako ste propustili" donosimo presjek tekstova koji su ga obilježili.

Naš Dominik Franculić razgovarao je s ponajboljim vozačem u regiji, Nikolom Ilićem. Ilić je našem Dominiku najavio DONUT Drift spektakl koji ste mogli ekskluzivno pratiti putem platforme VOYO.

Dominik je također razgovarao s Nikolom Jurčevićem. Iskusni trener našem je novinaru otkrio kako su Arsenal, PSG, Atletico i Bayern izborili polufinale Lige prvaka, ali i koga vidi kao favorita za ulazak u finale.

Vrlo produktivan bio je i naš Maj Gašparac. Uoči DONUT Drifta razgovarao je s Markom Brdekekom, koji je Maju otkrio kako izgleda “driftati”, ali i s Tomom Ostojićem, mladom nadom drifta, koji mu je ispričao kako se počeo baviti tim sportom.

Maj je također razgovarao s ikonom Hajduka, Tomislavom Bušićem, koji je iznio svoje mišljenje o situaciji s Dionom Drenom Beljom.

Također je vodio opsežan razgovor s Marijom Preskarom, koji je našem Maju otkrio čime se danas bavi.

Vrlo produktivan tjedan Maj je zaključio tekstom o Nicoli Bulegi, zvijezdi koja je osvojila Superbike. Taj motospektakl možete gledati na platformi VOYO.

Naš Silvijo Maksan tjedan je započeo razgovorom s vratarom hrvatske rukometne reprezentacije, Filipom Ivićem. On je za naš portal govorio je o prijateljstvu s Nikolom Pokrivačem i Memorijalnom turniru u čast prerano preminulog nogometaša.

Nakon toga, u Maksanovom korneru, ugostio je bivšeg trenera Rijeke, Radomira Đalovića, koji je govorio o hrvatskoj reprezentaciji, Dionu Dreni Belji, ali i drugim temama.

Osim toga, Silvijo je razgovarao i s Tomislavom Sičajom, koji je u Ljubljani na FNC-u 29 stigao do najveće pobjede u karijeri.

Tjedan je Maksan zaključio intervjuom s izbornikom hrvatske vaterpolske reprezentacije, Ivicom Tuckom.

Naš Roko Silov razgovarao je s Ivanom Tomečakom, koji je najavio derbi Dinama i Rijeke, ali i pohvalio oba kluba zbog inicijative Memorijalnog turnira.

