Ponajbolji vozač u regiji najavljuje spektakl: 'Zato je ovaj sport popularan'

Najuzbudljivija drift sezona u regiji počinje uskoro na atraktivnim hrvatskim lokacijama, a odabrane utrke iz Zagreba i okolice ove ćete sezone moći pratiti i na platformi VOYO. U organizaciji DONUT3logy-a, DONUT međunarodni kup 2026., najveće regionalno drift natjecanje, kreće 18. i 19. travnja na Bugatti Rimac poligonu. Kroz protekle tri godine i šest velikih događaja, DONUT3logy se profilirao kao vodeća platforma za drift i motosport u regiji te okupio više od 25.000 gledatelja na svojim eventima, zbog čega se nova sezona iščekuje s velikim uzbuđenjem.

Riječ je o natjecanju u kojem vozači prolaze zadanu stazu uz kontrolirano proklizavanje stražnjeg kraja automobila, dok suci ocjenjuju preciznost vožnje, kut proklizavanja, brzinu ulaska u zavoj i ukupnu atraktivnost nastupa. Uz dim, brzinu i bliske duele, drift iz godine u godinu privlači sve veći broj gledatelja, partnera i vozača iz cijele regije.

DONUT međunarodni kup 2026. održava se kroz četiri velika eventa na vrhunskim lokacijama u Hrvatskoj, a otvaranje sezone DONUT 7 dolazi nakon zimske pauze upravo na Bugatti Rimac poligonu u Velikoj Gorici. Nakon toga karavana se seli u Split, zatim u Westgate shopping city, dok veliko finale ponovno stiže na Bugatti Rimac poligon u rujnu. Prva utrka sezone uvijek donosi prve odgovore i postavlja ton za nastavak prvenstva, ali i otvara pitanje tko je tijekom zime napravio najveći iskorak.

DONUT Drift gledajte u nedjelju 19. travnja na Voyo.

U našem smo Podcastu ugostili jednog od vodećih natjecatelja u driftu na ovim prostorima, Nikolu Ilića - Debelog.

"Ovaj sport strašno raste po popularnosti, a tome su pridonijele i društvene mreže, YouTube, Instagram i ostale platforme. Ovo je jedan vrlo atraktivan sport za gledatelje, ali i za vozače. Drift je najbrže rastući automoto sport, ne samo na Balkanu, nego i u svijetu. Doprinijeli smo malo i mi, ali sam sport je fenomenalan i sam sebi je izgradio put za popularnost", kazao nam je u uvodu Ilić kojeg zovu Debeli jer je nekad imao 120 kila, a nadimak se zadržao i sada iako je u sjajnoj formi.

Što se sve gleda i ocjenjuje u jednoj drift vožnji?

"To je kontrolirano proklizavanje kroz krivine gdje vi imate neki clipping point koji morate proći zadnjim ili prednjim krajem. Boduje se ugao pod kojim auto ide, atraktivnost ima mali utjecaj na sve to i naravno, točnost. Naravno, bitna je i brzina, ali nije glavni faktor.

Zone kroz koje se mora proći su obilježene na stazi. One su najbitnije, donose najviše poena i tu je ustvari najbitnija preciznost. To djeluje kao umjetnost, a ustvari je to samo točnost i preciznost", objasnio nam je Nikola.

Počeci?

"S driftom sam počeo negdje 2013. ili 14. Bio sam prije toga zaljubljenik u motore kad sam bio klinac, ali sam doživio neke teške padove i onda sam se zaljubio u drift. Uvijek sam volio stare BMW-ove, a drift se tada pa i sada najviše vozio u BMW-ima. Sada vozim Nissan S15 kojeg obožavam i nikad se više neću vratiti na BMW".

Na Rimčevom poligonu počinje Donut 7, Nikola je tu iskusan.

"10 godina skoro već dolazim u Zagreb. Jedan sam od najiskusnijih na stazi. Meni je to druga najdraža staza nakon mog domaćeg Čačka. Veselimo se dolasku jer je publika ovdje fenomenalna, staza je fenomenalna, podloga također. Samo nek nas posluži vrijeme i automobil, a ostalo je na nama", kazao je Nikola.

Drift je cjelodnevni doživljaj.

"Tako je. To je ključna razlika u odnosu na ostale sportove i zato je tako popularan. Vi dođete u nedjelju na event u 10 ujutro i ostajete do 8 navečer dok se ne završi. Konstantno se nešto dešava, vožnje, akcija, stalno je zanimljivo".

Pričali smo o detaljima s automobilom i timovima, o YouTube karijeri, o Nikolinom timu, uspjesima i ciljevima, a sve to pogledajte u priloženom podcastu.