Sjajna poruka uoči spektakla: 'Bio sam prvak Hrvatske, ovo je najbolji put...'

Goričanin Marko Brdek, prvak Hrvatske u driftanju za 2024. godinu, nastupit će na DONUT Driftu na Bugatti Rimac poligonu u Velikoj Gorici ove nedjelje 19. travnja.

Uoči nastupa Brdek je porazgovarao s našim novinarom i na početku se osvrnuo na svoj auto, čija je slika bila na kamionu u pozadini.

"Ovdje na slici je u pitanju E46 BMW sa AMG motorom. 6.2. atmosferac. 530 konja je u pitanju. Konkretno, s tim autom sam osvojio 2024. godinu. Bio sam prvak Hrvatske.

Potom je otkrio kako je počeo njegov put.

"Driftom sam se počeo baviti natjecanjima 2017. godine. Trebalo mi je dobrih dvije-tri godine da naučim kontrolirati auto. Imali smo raznorazne nekakve poligone i parkinge gdje smo to išli raditi da se naučim i onda kada sam došao na prvo natjecanje, uspio sam se kvalificirati u Top 16 sa cestovnim autom", rekao je pa poslao poruku mladima:

"Ovo je najbolji put da se maknu s ceste i da isprobaju svoj auto u kontroliranim i sigurnim uvjetima, jer sad je to svima dostupno, tako da mogu doći na trening, prijaviti se i isprobati granice svog auta."

