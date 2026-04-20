Vikend pun drame: VAR kaos u Zagrebu, City zakomplicirao utrku, Bayern slavi!

Proteklog smo vikenda mogli uživati u brojnim poslasticama. Gledali smo derbije u Engleskoj, a u Španjolskoj je Kralj dodijelio pehar novom prvaku. Hrvatski taekwondo savez doživio je strukturne promjene. Bilo je tu svega...

Podjela bodova na Maksimiru

U derbiju 30. kola HNL-a Dinamo i Rijeka su na stadionu u Maksimiru igrali 2-2 (1-0).

Dinamo je poveo u samom otvaranju susreta golom Diona Drene Belje (5), Rijeka je preokrenula s dva pogotka Thiaga Dantasa (51-11m, 71-11m) iz kaznenih udaraca, a konačni rezultat iz još jednog kaznenog udarca svojim je drugim golom postavio Beljo (86-11m).

Nezaustavljivi centarfor zagrebačkog sastava Beljo svoj je niz pogodaka nastavio već u 5. minuti dvoboja protiv Rijeke, ali uz obilatu pomoć nesigurnog gostujućeg vratara Zlomislića. Nakon što je osvojio loptu na desnom krilu, Bakrar je ubacio loptu na peterac za Belju, a njegov ne odviše jak udarac prošao je kroz noge Zlomislića te završio u mreži.

Ostatak prvog poluvremena protekao je u laganom tempu s obje strane, Zagrepačni su bili zadovoljni vodstvom, dok su Riječani izgledali potpuno nemoćno u igri prema naprijed.

Drugo je poluvrijeme poprilično kasnilo zbog problema s VAR-om, a upravo je suđenje i povici predstavnika obje momčadi prema djeliteljima pravde obilježilo nastavak.

Riječani su prvi kazneni udarac dobili ubrzo nakon početka drugog dijela. Dominguez je imao situaciju u svom kaznenom prostoru naizgled pod kontrolom, Lasickas je pokušao oteti loptu uklizavanjem, a stoper domaćih je potom umjesto lopte kopačkom pogodio bedro gostujućeg krila što je sudac Pavlešić okarakterizirao prekršajem za kazneni udarac kojega je Dantas iskoristio.

Postignuti gol ohrabrio je goste koji su postajali sve opasniji te 15-ak minuta nakon prvog dobili i drugi kazneni udarac. Lasickas je u 64. minuti osvojio loptu na polovici Dinama, uposlio Dantasa koji je sjajnom okomitom loptom pronašao Adu-Adjeija, a Engleza je u trenutku udarca srušio Valinčić. Uslijedila je pauza od čak šest minuta kako bi se utvrdilo je li napadač Rijeke bio u zaleđu prilikom proigravanja samo da bi se potvrdila odluka na terenu. No, niti tolika pauza nije omela Dantasa da u 71. minuti opet bude precizan s bijele točke.

Samo dvije minute kasnije Beljo je nakon kornera Stojkovića glavom svladao Zlomislića, no opet se aktivirao VAR te je sudac Pavlešić pregledom snimke utvrdio kako je Beljo napravio prekršaj u napadu na Juriću.

Dinamo je svoj kazneni udarac dobio opet nakon intervencije VAR-a. Pavlešić nije vidio kako je u 82. minuti Oreč povlačio za dres Hoxhu, pa je uslijedila nova četverominutna pauza nakon koje je sudac utvrdio kako je Oreč napravio prekršaj za kazneni udarac i žuti karton, a to mu je bio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. Beljo je iskoristio kazneni udarac za 2-2.

Iako se samo na provjere potrošilo više od 10 minuta, Pavlešić je odlučio produžiti susret za samo osam minuta tijekom kojih se rezultat više nije mijenjao.

Vodeći Dinamo sada ima 70 bodova, 10 više od drugog Hajduka, dok je Rijeka četvrta sa 42 boda, dva manje od trećeg Varaždina.

Manchester City pobjedom protiv Arsenala zakomplicirao borbu za naslov

U derbiju 33. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je pobijedio Arsenal sa 2-1 maksimalno zakompliciravši borbu za naslov prvaka.

Arsenal je imao priliku napraviti veliki korak prema prvoj tituli nakon 2004. godine, no slavlje Cityja posve je zakompliciralo završnicu.

"Građani" sada imaju tri boda manje od "Topnika", uz susret manje, pa nas do kraja sezone očekuje drama u borbi za naslov. Podsjetimo, u slučaju da oba sastava završe bodovno izjednačeni, odlučivat će razlika pogodaka. City ima +36, a Arsenal +37.

Počelo je sjajno za City. Rayan Cherki je u 16. minuti solo prodorom probio gostujuću obranu pogodivši za 1-1. No samo dvije minute kasnije "Topnici" su izjednačili. Matheus Nunes je iz auta vratio loptu golmanu Gianluigiju Donnarummi, Talijan je oklijevao s ispucavanjem, a kada je pokušao izbiti loptu, udarac je blokirao Kai Havertz od čijeg bloka je lopta završila u mreži.

Arsenal je u 61. minuti mogao okrenuti rezultat, no udarac Ezea je završio u okviru gola. Četiri minute kasnije domaćin je stigao do nove prednosti, a pogodak je postigao Erling Haaland.

Akciju je počeo Nico O'Reilly koji je na krilu uposlio Jeremyja Dokua, on je vratio za O'Reillyja, koji je pokušao pronaći Rodrija. Španjolac je promašio loptu, ali je iza njega naletio Haaland pogodivši za 2-1.

Arsenal nije imao srećer jer je u 73. minuti stativu pogodio i Gabriel, a posljednju priliku na susretu imao je Arsenal u četvrtoj minuti nadoknade, ali Havertz nije pogodio glavom iz sjajne pozicije. Mateo Kovačić nije nastupio za City, dok je Joško Gvardiol i dalje izvan stroja.

Bayern osigurao 35. naslov njemačkog prvaka

Nogometaši Bayerna osigurali su 35. naslov njemačkog prvaka nakon što su u susretu 30. kola pobijedili Stuttgart sa 4-2.

Nakon što je Borussia Dortmund u subotu izgubila od Hoffenheima sa 1-2, Bavarcima je trebao barem bod kako bi i matematički osigurali novu titulu. No, Bayern je pobijedio sa 4-2 i slavlje na Allianz Areni može početi.

Četiri kola prije kraja Bayern vodi na ljestvici sa 79 bodova, 15 više od Borussie Dortmund.

U usporedbi sa sastavom koji je počeo ogled protiv Real Madrida u Ligi prvaka, "preživjela" su samo trojica igrača Josip Stanišić, Joshua Kimmich i Luis Diaz. Ostalima je Vincent Kompany dao odmor. Predah je dobio i vratar Manuel Neuer, a priliku na vratima 22-godišnji Jonas Urbig. Od ubojitog npadačkog kvarteta Diaz - Gnabry - Olise - Kane, mjesto u momčadi dobio je samo Diaz, a uz njega Jamal Musiala, te Raphael Guerreiro i Nicolas Jackson.

Počelo je loše za domaćine. Chris Fuhrich je u 21. minuti doveo Stuttgart do prednosti.

No odgovor je bio silovit. U razmaku od 32. do 37. minute Bayern je okrenuo rezultat s tri gola, a strijelci su bili Raphael Guerreiro (32), Nicolas Jackson (33) i Alphonso Davies (37). Pitanje pobjednika razriješio je Harry Kaneu pogodivši u 52. minuti za 4-1. Bio je to njegov već 51. gol ove sezone u dresu njemačkog velikana. Konačnih 4-2 postavio je Chema Andres u 88. minuti. Stanišić je za Bayern igrao do 85. minute.

Real Sociedad osvojio Kup Kralja

Nogometaši Real Sociedada osvojili su španjolski Kup Kralja svladavši boljim izvođenjem penala u Sevilli Atletico Madrid s 6-5 (2-2).

To je njihov četvrti naslov u povijesti, šest godina nakon posljednjeg trijumfa.

U regularnom dijelu bilo je 2-2. Baski su poveli golom Andera Barrenetxee već u 1. minuti, da bi izjednačio Nigerijac Ademola Lookman (11). Mikel Oyarzabal iz penala u 45. minuti opet dovodi Real u vodstvo, da bi Atletico spasio Julian Alvarez u 83. minuti.

U raspucavanju penala su odmah za Atletico promašili oni najbolji, udarce Sorlotha i Alvareza obranio je vratar Unai Marrero, a Luka Sučić je pogodio za Real.

Sučić i Duje Ćaleta Car su odigrali cijelu utakmicu za Baske.

Dragan Primorac novi predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza

Na Skupština Hrvatskog taekwondo saveza (HTS) održanoj u subotu u Zagrebu za novo četverogodišnje mandatno razdoblje za predsjednika je izabran Dragan Primorac, liječnik koji je na popisu 2 posto najutjecajnijih znanstvenika na svijetu.

Novoizabrani predsjednik zahvalio je dosadašnjem vodstvu Saveza na čelu s Antom Nobilom, koji nakon 10 godina kontinuiranog i predanog rada odlazi s čela Hrvatskog taekwondo saveza. U tom razdoblju ostvaren je značajan napredak u razvoju infrastrukture, sportskih rezultata i financijske stabilnosti Saveza, što potvrđuju i uspjesi hrvatskih tekvondoaša u proteklom desetljeću.

Dragan Primorac je istaknuo kako mu je čast preuzeti vođenje najtrofejnijeg pojedinačnog olimpijskog sporta u Hrvatskoj te naglasio:

"Kao predsjednik, želim istaknuti da sam prije svega prvi među jednakima u hrvatskoj tekvondo zajednici."

Naglasio je kako će svojim bogatim iskustvom, koje uključuje i dužnost bivšeg ministra obrazovanja i sporta, unaprijediti položaj hrvatskog tekvondoa u zemlji i inozemstvu. Poseban naglasak stavit će na osnažnjenju zajednistva svih uključenih u tekbondo sport, daljnje jačanje sportskih rezultata, uključenja što većeg broja mladih u tekvondo, transparetnosti u radu, promicanjem kriterija izvrsnosti, promociju tekvondoa i Hrvatske na međunarodnoj razini te povezivanje sporta i moderne medicine u svrhu prevencije nastanka ozlijeda u sportaša ali i najboljih postupaka liječenja.