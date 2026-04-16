Nikola Jurčević dao svoje prognoze za polufinale: 'Situacija kod isključenja Reala je dvosmislena'

Paris Saint-Germain i Bayern München, te Atletico Madrid i Arsenal igrat će u polufinalu nogometne Lige prvaka. Nakon što su PSG i Atletico Madrid u utorak izborili plasman u polufinale, a u srijedu su im se pridružili Bayern i Arsenal.

Bayern je u Madridu porazio Real s 2-1, a potom u Münchenu u fantastičnom dvoboju slavio s 4-3, dok je Arsenal u Londonu odigrao 0-0 protiv Sporting nakon slavlja 1-0 u Lisabonu. Posebno smo spektakularne utakmice gledali između Atletica i Barcelone te Bayerna i Reala.

Obje te utakmice ovoga tjedan ostat će upisane kao povijesni spektakli, a za komentar smo nazvali bivšeg reprezentativca, a danas trenera i analitičara Nikolu Jurčevića.

"Bayern i Real su odigrali spektakularnu, da ne kažem povijesnu utakmicu s obzirom na to što se sve događalo i kakvi su to bili preokreti. U svakom slučaju, utakmica koja s pravom nosi epitet finala prije finala. Nakon pobjede Bayerna u Madridu, očekivalo se da će lakše proći dalje. Na kraju su tek u finišu slomili Real. Utakmica je mogla otići i na jednu i na drugu stranu, ali mislim da je Bayern zasluženo prošao", kazao nam je Nikola Jurčević.

Igrači i navijači Reala žalili su se na suđenje Slavka Vinčića.

"Što se tiče cijele utakmice, u nekim situacijama su odluke išle u korist Reala. S te strane ne vidim neku objektivnost Reala u žaljenju na suđenje. Međutim, oni su onaj sporni trenutak iz 84. minute i drugi žuti karton Camavinge okarakterizirali uzrokom svog poraza. Gledajući nogometna pravila to je čisti žuti karton zbog otezanja igre nakon prekršaja, ali ono što znamo iz velikih utakmica je da je to ipak prestroga odluka, isključiti igrača u tom trenutku.

Malo je dvosmislena situacija jer po nogometnim pravilima sudac može opravdati taj žuti, ali trebao je imati neki osjećaj da to stane na opomeni i da ta odluka ne donese repove. Po meni nije to presudilo Realu, ali eto, dogodilo se baš prije nego je Real primio te golova i onda su oni cijelu frustraciju izbacili u pravcu suca", objasnio je nekadašnji trener Dinama.

Vratili smo se dan unazad, na utakmicu Atletica i Barcelone, još jedan spektakl.

"Isto jedan spektakl, pogotovo golijada u prvom poluvremenu. Slično što i za utakmicu Bayern-Real se može reći i ovdje jer je Barcelona bila u teškoj situaciji nakon poraza od 2-0 u prvoj utakmici, a na kraju je došla u priliku preokrenuti rezultat. I ova je utakmica mogla otići na obje strane, presuđivale su nijanse. Barcelona je na trenutke igrala spektakularno i lepršavo, na kraju nije uspjela srušiti Atleticovu energiju i fanatizam. Nijanse, ali na kraju zasluženo Atletico", kazao je bivši Vatreni.

Barcelona je imala 2:0 već u 25. minuti, ali nije uspjela nastaviti u tom mlinu, već se Atletico vratio, ispalo je, ključnim pogotkom.

"U ofenzivnom dijeli igra Barcelone je stvarno djelovala spektakularno, svakome su u stanju dati dva ili više pogotka. Međutim, ono što je njihov problem je igra u defenzivi gdje je preveliki disbalans između obrane i napada tako da su uvijek u stanju primiti gol, igraju riskantno i Atletico je to kaznio.

Slažem se da je visio jer je Barcelona nakon 2:0 mogla otići i na tri i pitanje je bi li se Atletico onda vratio, ali na kraju je taj Atleticov pragmatizam prevladao. Iako mi je malo žao Barcelone jer je to jedan fantastičan otvoreni nogomet iako su igrali bez svog ponajboljeg igrača u ofenzivnom dijelu, Raphinhe".

Atleticu slijedi borba s drugom pragmatičnom momčadi, Arsenalom.

"To je dvoboj u kojem bih do nedavno Arsenal prozvao velikim favoritom. Međutim, u zadnjih mjesec dana je Arsenal dosta pao u formi. Vidimo da im je titula u Engleskoj ugrožena, za vikend igraju derbi sa Cityjem gdje ih City može bodovno dostići. Atletico je s druge strane napunjen samopouzdanjem nakon izbacivanja Barcelone i sad se, logično, nadaju i prolazu protiv Arsenala.

Malu prednost ipak dajem Arsenalu s obzirom na njihovu nešto kvalitetniju momčad, ali Atletico je momčad protiv koje nitko ne voli igrati jer moraš igrati na granici svojih mogućnosti da bi mogao očekivati da ćeš ih izbaciti", najavio je Nikola.

Bayern će opet igrati finale prije finala, nakon Reala, slijedi im PSG.

"PSG kao branitelj naslova ima nešto lakši posao u domaćem prvenstvu, trener Enrique ima vremena rotirati i odmarati igrače. Koliko pratim francusku ligu, u zadnja dva mjeseca je Enrique standardizirao momčad i izbacio svoje najjače adute na teren. Radi se o momčadi koja je legitimni kandidat za naslov prvaka Europe i u ovoj utakmici s Bayernom stvarno je sve moguće.

Teško je prognozirati tko je tu favorit. Bayern je u prvom dijelu natjecanja slavio u Parizu 2-1 i pokazao da je u stanju pobijediti takvu momčad. Teško mi je prognozirati, ali zbog neke svoje simpatije dajem malu prednost Bayernu", zaključio je Nikola Jurčević.

