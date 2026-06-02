Raste broj mrtvih u ruskim napadima, strahuje se da ima zarobljenih pod ruševinama

U ruskim zračnim napadima na veće ukrajinske gradove, uključujući Kijev, Dnjepar i Harkiv, ubijeno je najmanje 10 ljudi, a 105 ih je ozlijeđeno, rekli su dužnosnici.

Prema pisanju Kyiv Independenta najgore je bilo u Kijevu. Najmanje četiri osobe su ubijene, a još 58, uključujući dvoje djece, ozlijeđeno je u glavnom gradu, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. U okrugu Podilskij, deveterokatnica se srušila nakon prijavljenog dvostrukog udara, a ljudi bi mogli biti zarobljeni pod ruševinama, prema Kličku.

"U okrugu Podilskij, automobili gore kao posljedica napada. Na drugoj adresi, ostaci projektila pali su na krov zgrade, uzrokujući požar i razbijajući prozore", rekao je Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva. Šteta na 15-katnim i 24-katnim stambenim zgradama također je prijavljena u gradskom okrugu Solomjanskij. Tkačenko je dodao da su krhotine drona pale u blizini vrtića, a požar je izbio na mjestu zgrade u izgradnji u okrugu Obolonski.

Foto: Roman PILIPEY/AFP/Profimedia

Benzinske postaje se zapalile

Požari su izbili nakon što su krhotine pale na benzinske postaje u okruzima Darnitski i Ševčenkivski te na poslovnu zgradu u okrugu Svjatošinski. Požar je također "bjesnio" na drugom i trećem katu poslovne zgrade u okrugu Ševčenkivski, rekao je Kličko. Požari automobila i vanjska šteta prijavljeni su u medicinskoj klinici u okrugu Holosivski, dok se dio poslovnog centra urušio, rekli su dužnosnici.

Prva eksplozija čula se u glavnom gradu oko 1.30 sati ujutro po lokalnom vremenu, neposredno prije nego što je proglašena zračna uzbuna. Dodatni valovi eksplozija čuli su se u 2.15 ujutro, 4 ujutro i 7.20 ujutro, nakon čega su uslijedili kratki prekidi u opskrbi električnom energijom, rekli su novinari.

Foto: Aleksandr Gusev/Zuma Press/Profimedia

U Dnjepru najmanje šest mrtvih

Drugdje, u središnjem ukrajinskom gradu Dnjepru, najmanje šest osoba je poginulo, a 36 ozlijeđeno nakon što su više stambenih zgrada pogodili projektili i dronovi, rekao je regionalni guverner Oleksandr Hanža. Fotografije i videozapisi objavljeni na internetu pokazuju djelomično urušene niske zgrade u Dnjepru. Najmanje 23 ozlijeđenih žrtava zahtijevalo je hospitalizaciju, uključujući 13-godišnju djevojčicu.

U Harkovu je više gradskih četvrti pogođeno s nekoliko dronova i projektila, izvijestio je gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov. Prijavljena je šteta na višekatnim stambenim zgradama, vozilima, kao i upravnim zgradama. U napadu je ozlijeđeno ukupno 10 osoba.

Zelenski upozorio na mogući napad

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je ponovio upozorenja na mogući veliki napad i pozvao stanovnike da posebnu pozornost obrate na zračne uzbune. Rusija je prošlog tjedna priopćila da namjerava pokrenuti "sustavne udare" na ciljeve u Kijevu povezane s ukrajinskom vojskom i centrima odlučivanja te je pozvala strance da napuste zemlju. Zelenski je u ponedjeljak upozorio na mogućnost velikog ruskog udara te pozvao građane da posebnu pozornost obrate na upozorenja za zračne napade.

"Obavještajna upozorenja o ruskim napadima i dalje su na snazi. Moguć je masovni udar", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju. "Naši branitelji spremni su 24 sata dnevno u najvećoj mogućoj mjeri, uz sredstva koja su im trenutačno dostupna."

Rusija je prošlog tjedna upozorila da namjerava provoditi "sustavne udare" na ciljeve u Kijevu povezane s ukrajinskom vojskom, kao i na centre odlučivanja, te je pozvala strane državljane da napuste grad. Moskva je navela da je riječ o odgovoru na napad dronovima prošloga tjedna na studentski dom u ukrajinskoj regiji Luhansk pod ruskom kontrolom, u kojem je poginula 21 osoba.