Ponižavajuće! Putinov 'nezaustavljivi' hipersonični projektil raznio vlastite trupe

Stručnjaci vjeruju da je "nezaustavljivi" hipersonični projektil Vladimira Putina napao vlastite trupe uslijed katastrofalnog kvara. Raketa Orešnik s više bojevih glava, koja juri do ciljeva 10 puta brže od zvuka, napala je ruske položaje u okupiranom Donjecku u Ukrajini, piše The Sun.

Istraživači Instituta za proučavanje rata analizirali su video snimke koje sugeriraju da su karakteristične kinetičke eksplozije sa šest bojevih glava projektila detonirale daleko od planiranog kursa. Video prikazuje eksplozije u blizini znamenitosti Donjecka, uključujući nedovršeni trgovački centar Rose Park na teritoriju koji su okupirale Putinove snage.

Vjeruje se da su bojeve glave pogodile gradove, koje su okupirali Rusi, Avdiivku ili Jasinuvatu - 40 kilometara iza ruskih linija. Ukrajinski nadzorni kanali vjeruju da je eksplozija mogla uništiti ruske vojne položaje dok je Putinovo hvaljeno superoružje zadalo spektakularan autogol.

Zalutao i pao u Donjecku

Vjeruje se da je odmetnuti Orešnik vrijedan 40 milijuna funti zalutao nakon dvostrukog lansiranja s ruskog poligona Kapustin Jar. Prva raketa - lansirana oko 1 sat ujutro 24. svibnja - odmah se pokvarila i pala u Donjecku - ali druga je pogodila metu u Biloj Cerkvi u blizini ukrajinskog glavnog grada Kijeva.

Putinovo najnovije poniženje dogodilo se kada je jedan od njegovih glavnih pomagača zaprijetio izravnim raketnim napadima na nuklearne elektrane na Zapadu i u Ukrajini. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev uputio je upozorenje nakon što je Moskva optužena da je izmislila tvrdnju da su Ukrajinci dronom pogodili nuklearnu elektranu Zaporižje. Ukrajina je negirala napad dronom i optužila Rusiju za pokretanje operacije "lažne zastave" kako bi pojačala napetosti.

"Odgovor na takve akcije mogao bi biti simetričan udar na ukrajinske nuklearne elektrane, kao i na zemlje NATO-a uključene u sukob", rekao je Medvedev. Ako se potvrde izvješća o "autogolu", to bi otkrilo ozbiljne zabrinutosti oko pouzdanosti sustava Orešnik. U međuvremenu, navodno je Putin naredio izgradnju nove lansirne baze za rakete sposobne za nuklearno oružje u marionetskoj državi Bjelorusiji, koja graniči s NATO zemljama.