Snažan potres pogodio jug Italije: 'Treslo je kao veš mašina više od 10 sekundi'

Snažan potres pogodio je rano ujutro u utorak područje uz obalu talijanske regije Kalabrije te se osjetio čak do Napulja, izvijestila je novinska agencija ANSA. Epicentar potresa bio je u Tirenskom moru, u blizini grada Cosenze, oko 240 kilometara jugoistočno od Napulja.

Prema ANSA-i, potres se osjetio diljem Kalabrije te sve do područja oko Vezuva u blizini Napulja na sjeveru i regije Basilicata na istoku. Zasad nema izvješća o šteti.

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) procijenio je magnitudu potresa na 6,1 na dubini od 250 kilometara, dok je Američki geološki zavod (USGS) objavio magnitudu od 6,2. Prema EMSC-u, potres je također bio jačine 6,2 stupnja. Svjedoci su opisali kako se osjetilo.

Brojna su svjedočanstva

"Snažan, dugotrajan", jedan je od komentara.

"Krevet i cijela soba su se toliko tresli da se to jasno osjetilo i trajalo je neko vrijeme",

"Prilično jak udar trajao je nekoliko sekundi",

"Treslo je kao veš mašina više od 10 sekundi",

"Osjetio sam to u krevetu, možda najjače u dugo vremena iako sam cijeli život proveo u Messinskom tjesnacu. Na trenutak sam pomislio na dva različita potresa, što me jako zbunilo, ali nakon što sam vidio kako se sve miče i kako se cijela kuća trese…"

"Udarilo je dva puta, bilo je malo zastrašujuće, drugi udarac je bio malo agresivniji", nižu se komentari.