FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JAČI OD 6 STUPNJEVA /

Snažan potres pogodio jug Italije: 'Treslo je kao veš mašina više od 10 sekundi'

Snažan potres pogodio jug Italije: 'Treslo je kao veš mašina više od 10 sekundi'
×
Foto: EMSC

Epicentar potresa bio je u Tirenskom moru, u blizini grada Cosenze, oko 240 kilometara jugoistočno od Napulja

2.6.2026.
6:23
HinaTajana Gvardiol
EMSC
VOYO logo
VOYO logo

Snažan potres pogodio je rano ujutro u utorak područje uz obalu talijanske regije Kalabrije te se osjetio čak do Napulja, izvijestila je novinska agencija ANSA. Epicentar potresa bio je u Tirenskom moru, u blizini grada Cosenze, oko 240 kilometara jugoistočno od Napulja. 

Prema ANSA-i, potres se osjetio diljem Kalabrije te sve do područja oko Vezuva u blizini Napulja na sjeveru i regije Basilicata na istoku. Zasad nema izvješća o šteti.

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) procijenio je magnitudu potresa na 6,1 na dubini od 250 kilometara, dok je Američki geološki zavod (USGS) objavio magnitudu od 6,2. Prema EMSC-u, potres je također bio jačine 6,2 stupnja. Svjedoci su opisali kako se osjetilo. 

Brojna su svjedočanstva

"Snažan, dugotrajan", jedan je od komentara.

"Krevet i cijela soba su se toliko tresli da se to jasno osjetilo i trajalo je neko vrijeme", 

"Prilično jak udar trajao je nekoliko sekundi", 

"Treslo je kao veš mašina više od 10 sekundi", 

"Osjetio sam to u krevetu, možda najjače u dugo vremena iako sam cijeli život proveo u Messinskom tjesnacu. Na trenutak sam pomislio na dva različita potresa, što me jako zbunilo, ali nakon što sam vidio kako se sve miče i kako se cijela kuća trese…"

"Udarilo je dva puta, bilo je malo zastrašujuće, drugi udarac je bio malo agresivniji", nižu se komentari. 

PotresItalija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike