Pjevač Saša Kovačević oženio dugogodišnju partnericu: Isplivale objave s privatne ceremonije

Srpski pjevač Saša Kovačević (40) poznat po brojnim baladama koje su osvojile srca publike diljem regije, oženio je svoju dugogodišnju partnericu Zoranu Tasovac nakon deset godina veze. Iako je vjenčanje održano u tajnosti, na društvenim mrežama profila 'naslovnestrane365' pojavile su se snimke. Jedna prikazuje mladence odmah nakon izgovaranja sudbonosnog "da", a druga njihov prvi ples.

Zorana Tasovac odjenula je bijelu čipkastu vjenčanicu s cvjetnim uzorkom, dok je Kovačević nosio klasično crno odijelo s bijelim cvijetom na reveru. Par je zaplesao prvi ples uz pjesmu Željka Samardžića "U tebe sam zaljubljen".

Podsjetimo, ljubavna priča Saše i Zorane započela je putem društvenih mreža, a pjevač često ističe da mu je Zorana najveća podrška. Zajedno odgajaju Zoraninu kćer Iskru iz prethodne veze s Bogdanom Srejovićem.

Govorio o prosidbi

Saša Kovačević ranije je ove godine govorio o prosidbi i otkrio je li osjećao tremu.

"Nisam imao tremu jer znam da je Zorana žena mog života. Međutim, prosidba uživo nije bila toliko romantična jer moj brat, koji je bio zadužen za snimanje, počeo je toliko kašljati da nisam ni stigao pitati Zoranu želi li se udati za mene. Nama je to bilo ekstremno duhovito", ispričao je Kovačević tada za Blic.rs.

Otkrio je i da je prsten odabrao sam, nakon što ga je ugledao u jednoj zlatarnici, te da je Zorana već slutila što se sprema. U cijelom događaju posebnu je ulogu imala i Zoranina kći Iskra, koja je unatoč silnom uzbuđenju pomogla u čuvanju tajne.

Na pitanje o planovima za vjenčanje, Saša je otkrio da ni on ni Zorana ne žele raskošnu, javnu ceremoniju.

"Planiramo intimno vjenčanje, to je naša zajednička želja. Ako bi Zorana htjela veliko slavlje, naravno da bih pristao, ali oboje sanjamo nešto mirnije u krugu obitelji i najbližih, možda na egzotičnoj lokaciji ili u Italiji.", kazao je.

Kako se može vidjeti iz videozapisa na društvenim mrežama, par je ostvario svoje želje.