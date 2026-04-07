Prinova nakon 10 godina ljubavi: Saša Kovačević i lijepa Zorana čekaju prvo zajedničko dijete

Velike i sretne vijesti stižu iz privatnog života popularnog pjevača Saše Kovačevića (40). Njegova zaručnica Zorana Tasovac navodno je trudna, a par uskoro očekuje prinovu, piše Blic.

Nakon gotovo deset godina ljubavi, Saša je u listopadu prošle godine zaprosio Zoranu tijekom romantičnog putovanja u Atenu, gdje je ona izgovorila sudbonosno “da”. Njihova dugogodišnja veza tako je dobila novo poglavlje, a sada, čini se, stiže i ono najljepše - zajedničko dijete.

Za Sašu će ovo biti prvo dijete, dok Zorana već ima kćer Iskru iz braka s Bogdanom Srejovićem. Pjevač je djevojčicu prihvatio kao svoju, a često je isticao koliko mu je upravo taj odnos pomogao da se pripremi za roditeljsku ulogu.

U ranijim intervjuima otvoreno je govorio o želji da postane otac, naglašavajući kako je za takav korak najvažnije pronaći pravu osobu. “Ključ svega je pronaći osobu s kojom to želiš”, istaknuo je, dodajući kako su ljubav i zajedništvo temelj svake obitelji.

Prisjetio se i izazova s kojima se susreo kroz zajednički život, osobito kada je riječ o odgoju male Iskre. Priznao je kako mu nije bilo lako naviknuti se na neprospavane noći i drugačiji životni ritam, no istaknuo je da se uz ljubav svi izazovi lakše prebrode.

Ako su napisi točni, pred Sašom i Zoranom tako je jedno od najuzbudljivijih razdoblja u životu, ono u kojem će njihova ljubavna priča dobiti potpuno novu dimenziju.

