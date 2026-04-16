FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEZUSTAVLJIVI TALIJAN /

Novi vladar Superbikea ruši sve pred sobom, evo tko je on

Novi vladar Superbikea ruši sve pred sobom, evo tko je on
×
Foto: Miguel Lemos/Zuma Press/Profimedia

Nicolo Bulega ušao je furiozno u novu sezonu i ne namjerava stati

16.4.2026.
10:12
M.G.
VOYO logo
VOYO logo

Nicolo Bulega prvo je ime nove sezone Superbike Svjetskog prvenstva. Nakon što je posljednje dvije sezone završavao kao viceprvak, 26-godišnji Talijan koji vozi Ducati, ove sezone od prvog trenutka je dominirao i poslao žestoku poruku konkurenciji.

Foto: Nuno Pires Veloso/Alamy/Profimedia

U ovoj sezoni samo zna za pobjede. Otvorio ju je "hat-trickom" u Australiji, a isto je napravio i na sljedećoj rundi u Portugalu. Sa šest pobjeda u prvih šest utrka, Bulega je stigao do velike prednosti u ukupnom poretku.

Sada je glavni favorit i u trećoj etapi, vožnji na kultnom TT Circuit Assenu u Nizozemskoj, poznatom kao "Katedrala brzine". Utrke su na rasporedu ovog vikenda, od 17. do 19. travnja, a prijenos je na platformi Voyo.

Put do vrha

Rođen 1999. godine, Bulega je krenuo stopama oca Davidea, bivšeg Grand Prix vozača. Od malih nogu bilo je očito da je Nicolo izuzetno talentiran. Osvajao je europske i talijanske titule u nižim kategorijama poput MiniGP-a. U juniorskoj karijeri vrhunac mu je bio 2015. kada je osvojio FIM CEV Moto3 juniorskog svjetskog prvenstva, a to mu je otvorilo vrata MotoGP-a i angažman timu Sky Racing Team VR46.

Na njegovu žalost, karijera u Moto3 i Moto2 prvenstvima nije ispunila visoka očekivanja. Unatoč povremenim bljeskovima, poput dva postolja u debitantskoj Moto3 sezoni, borio se s konstantnošću i prilagodbom na veće motocikle. Nakon nekoliko teških sezona, odlučio se na ključan zaokret u karijeri.

Prekretnica

Bulegin put u elitu Superbike klase bio je strelovit. Nakon što je 2023. dominantno osvojio naslov u Supersport prvenstvu, dobio je mjesto u tvorničkoj momčadi Aruba.it Racing – Ducati te odmah pokazao da pripada samom vrhu.

Foto: Miguel Lemos/Zuma Press/Profimedia

Pobijedio je već u svojoj debitantskoj utrci 2024. i završio sezonu kao viceprvak. Isti je rezultat, nakon napete borbe za naslov, ponovio i 2025.

Foto: Nuno Pires Veloso/Alamy/Profimedia

Svo to iskustvo 'naplatio' je u 2026., kada je dominantno otvorio sezonu i nezaustavljivo juri prema tituli.

Superbike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike