Novi vladar Superbikea ruši sve pred sobom, evo tko je on

Nicolo Bulega prvo je ime nove sezone Superbike Svjetskog prvenstva. Nakon što je posljednje dvije sezone završavao kao viceprvak, 26-godišnji Talijan koji vozi Ducati, ove sezone od prvog trenutka je dominirao i poslao žestoku poruku konkurenciji.

U ovoj sezoni samo zna za pobjede. Otvorio ju je "hat-trickom" u Australiji, a isto je napravio i na sljedećoj rundi u Portugalu. Sa šest pobjeda u prvih šest utrka, Bulega je stigao do velike prednosti u ukupnom poretku.

Sada je glavni favorit i u trećoj etapi, vožnji na kultnom TT Circuit Assenu u Nizozemskoj, poznatom kao "Katedrala brzine". Utrke su na rasporedu ovog vikenda, od 17. do 19. travnja.

Put do vrha

Rođen 1999. godine, Bulega je krenuo stopama oca Davidea, bivšeg Grand Prix vozača. Od malih nogu bilo je očito da je Nicolo izuzetno talentiran. Osvajao je europske i talijanske titule u nižim kategorijama poput MiniGP-a. U juniorskoj karijeri vrhunac mu je bio 2015. kada je osvojio FIM CEV Moto3 juniorskog svjetskog prvenstva, a to mu je otvorilo vrata MotoGP-a i angažman timu Sky Racing Team VR46.

Na njegovu žalost, karijera u Moto3 i Moto2 prvenstvima nije ispunila visoka očekivanja. Unatoč povremenim bljeskovima, poput dva postolja u debitantskoj Moto3 sezoni, borio se s konstantnošću i prilagodbom na veće motocikle. Nakon nekoliko teških sezona, odlučio se na ključan zaokret u karijeri.

Prekretnica

Bulegin put u elitu Superbike klase bio je strelovit. Nakon što je 2023. dominantno osvojio naslov u Supersport prvenstvu, dobio je mjesto u tvorničkoj momčadi Aruba.it Racing – Ducati te odmah pokazao da pripada samom vrhu.

Pobijedio je već u svojoj debitantskoj utrci 2024. i završio sezonu kao viceprvak. Isti je rezultat, nakon napete borbe za naslov, ponovio i 2025.

Svo to iskustvo 'naplatio' je u 2026., kada je dominantno otvorio sezonu i nezaustavljivo juri prema tituli.

