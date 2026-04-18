Tomečak: 'Dinamo izgleda dominantno i osjećaj je da nitko ne prolazi ispod četiri komada protiv njih'

Prvoplasirani Dinamo u subotu, 18. travnja, dočekuje branitelja naslova Rijeku u utakmici 30. kola SuperSport HNL-a.

Utakmica je to koja će imati poseban značaj, budući da je istog dana i obljetnica smrti Nikole Pokrivača, a za Net.hr ju je najavio bivši Pokrivačev suigrač u oba kluba – Ivan Tomečak.

"Dinamo izgleda dominantno. Uhvatili su zalet i osjećaj je kao da nitko 'ne prolazi ispod četiri komada' kada igra protiv njih," započeo je Tomečak.

"Rijeka je pak opet na tragu one krize u kojoj je već bila ove sezone. Dobro su nekako bili krenuli, izgledalo je kao da se dižu, ali sada su opet ušli u svoje turbulencije. Izgubili su protiv Osijeka, izgubili su i neke druge utakmice u HNL-u i za njih je ova sezona dosta turbulentna, pa je samim time Dinamo apsolutni favorit," kaže Tomečak, koji je komentirao i stanje u momčadi oba kluba.

"Za Rijeku će svakako biti veliki udarac i izostanak Tonija Fruka. On je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač lige, i nije ga lako nadomjestiti. On daje Rijeci dimenziju više i bit će jako teško bez njega. Tu je i Téo Barišić, ali obrambenog igrača je uvijek lakše zamijeniti nego ofenzivca," ističe naš sugovornik prije nego komentira Dinamo:

"Kao što sam već rekao, baš izgledaju dominantno. Puni su samopouzdanja i iskorištavaju svaku grešku. Jako ih je teško zaustaviti".

Našeg smo sugovornika zamolili i da nam prokomentira poziciju koja je njemu dobro znana, onu desnog beka. Ondje je Dinamo na početku sezone imao Morisa Valinčića, ali sada tu poziciju pokriva Niko Galešić, koji primarno igra na poziciji stopera.

"Nakon ozljede se teško vratiti, tako da mi je razumljivo zašto se Valinčić sada možda malo muči. Kada se on osjeća moćno, onda izgleda baš dominantno, posebno u tandemu s Lisicom (Mateom op. a.). Što se tiče Galešića, on se dobro snašao na toj poziciji koja njemu nije primarna. Pokazao je kvalitetu i trenutno je po meni čak malo ispred Valinčića, barem zbog forme," kaže Tomečak pa nastavlja:

"No, to je na kraju krajeva i snaga ovog Dinama – pokazali su širinu kadra kojom raspolažu. Kada se Valinčić bio ozlijedio, priliku je dobio Galešić. On je tu priliku zaslužio, ali i iskoristio. Igrao sam s Nikom – radi se o kvalitetnom igraču s odličnim ofenzivnim sposobnostima, a Valinčiću je mana da možda ponekad želi previše, pa loše ispadne".

Za kraj je naš sugovornik prognozirao i utakmicu:

"Sigurno će biti emotivno, a ja bih volio da bude dobra utakmica s puno golova i da se navijači zabave. Neće biti rezultatskog pritiska s Dinamove strane pa se nadam da će biti puno golova," završio je Tomečak.

