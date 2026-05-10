Najbrži nokaut, najbolji nokaut, ludi boks i spektakl u main eventu: Ovo su najbolji trenuci

Jubilarni FNC 30 ispunio je sva očekivanja. Rasprodani Višnjik svjedočio je večeri iskupljenja, povratka i beskompromisnih okršaja, a program je predvodio domaći teškaš Martin Batur u borbi koja je za njega značila puno više od pobjede.

Batur se proslavio nokautom

Martin Batur pobijedio je tehničkim nokautom Milenka Kiću Stamatovića u drugoj rundi i nanio mu prvi poraz u karijeri. Petar Ražov je nakon pet rundi krvavog rata protiv Ante Bilića odnio pobjedu, dok je Antun Račić pobijedio Almeidu nakon tri runde iscrpljujuće borbe.

U drugoj rundi main eventa, nošen gromoglasnom podrškom s tribina, zadarski borac Martin Batur krenuo je odlučnije. Presjekao je Stamatovića snažnim desnim "overhandom", bacio ga u nokdaun i potom serijom udaraca laktovima na parteru prisilio suca da prekine meč.

Pravi rat Bilića i Ražova

Iako je Batur predvodio program, borba o kojoj se možda i najviše pričalo uoči samog događaja bio je "bare knuckle" okršaj, odnosno boks bez rukavica, između domaćeg borca Petra Ražova i Splićanina Ante Bilića. Kao što se i očekivalo, Bilić je na Višnjiku dočekan zaglušujućim zvižducima i uvredama, dok je Ražov ušao u kavez kao apsolutni heroj. Ono što je uslijedilo bio je pravi rat u pet rundi, meč koji je u potpunosti opravdao, pa i nadmašio, sva očekivanja...

Jedan od najbržih nokauta FNC-a

Jure Jurič publici se nije stigao ni predstaviti kako treba, jer je Brazilca Guilhermea Nogueiru završio tehničkim nokautom za samo 24 sekunde.

Najbollji nokaut u povijesti organizacije

Argentinac Laureano Staropoli ostvario je najbolji nokaut ikad u FNC-u Staropoli je jednim udarcem izbrisao bodovni minus s vaganja, zapalio zadarsku publiku i vrlo vjerojatno osigurao bonus od 5000 eura za nokaut večeri. Nakon jedne minute i 56 sekundi prve runde Staropoli je kružnim udarcem uspavao Nazhanda.

