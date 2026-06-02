Zaključao se u hotelski WC i napravio kaos: Od ovog gosta i policija je morala pobjeći

Policijska uprava u Gatlinburgu, turističkom gradu smještenom na rubu Nacionalnog parka Great Smoky Mountains, suočava se s učestalim pozivima zbog bliskih susreta ljudi i crnih medvjeda.

Iako su takvi događaji uobičajeni, nedavna intervencija u hotelu Quality Inn & Suites postala je viralni hit i na slikovit način prikazala s čime se lokalne vlasti svakodnevno nose. Incident, srećom, nije imao ozbiljnijih posljedica, ali je poslužio kao još jedan podsjetnik na nužnost opreznog suživota s divljim životinjama.

Viralna snimka iz hotelske kupaonice

Početkom svibnja 2026. godine, oko 2:30 ujutro, policija je zaprimila bizaran poziv. Zaposlenik hotela Quality Inn & Suites prijavio je da je veliki crni medvjed ušao u vanjsku kupaonicu uz bazen i da su se vrata nekako zatvorila i zaključala za njim.

Policajci koji su stigli na mjesto događaja zatekli su doista nesvakidašnju situaciju. Snimka s njihove kamere, koja je kasnije obišla svijet, prikazuje trenutak kada jedan od policajaca oprezno otključava i otvara vrata, a zatim se zajedno s kolegama brzo povlači na sigurnu udaljenost.

Nakon nekoliko trenutaka neizvjesnosti, zbunjeni medvjed izlazi iz prostorije, osvrće se i mirno odšeta pločnikom dalje od hotela. Kako bi osigurali da se životinja ne vrati i uputi prema šumi, policajci su počeli stvarati buku.

Cijeli je događaj završen bez ozlijeđenih, a jedina materijalna šteta bilo je razbijeno ogledalo u kupaonici. Vrijednost štete procijenjena je na svega pedesetak dolara, što je zanemarivo u usporedbi s potencijalnom opasnošću koju je situacija nosila.

Gatlinburg se nalazi u srcu područja s populacijom od otprilike 1900 crnih medvjeda, zbog čega susreti s njima nisu rijetkost, osobito u aktivnijem dijelu godine. Životinje često zalutaju u naseljena područja, na parkirališta pa čak i u hotelske komplekse u potrazi za hranom.

Opasni susreti pored kanti za smeće

Iako je incident u hotelskom toaletu prošao bez posljedica, neki drugi susreti nisu bili toliko bezopasni. U srpnju 2024. godine zabilježena su dva napada u kojima su ljudi zadobili lakše ozljede.

U oba slučaja, medvjedi su pretraživali kante za smeće u potrazi za ostacima hrane. Jedan se incident dogodio kod motela Super 8, gdje je žena, napuštajući svoju sobu, iznenadila medvjeda koji je bio kod kontejnera.

Životinja ju je ogrebala po nozi, a policija je po dolasku zatekla s posjekotinom. Žena je medicinski zbrinuta i uspješno se oporavila.

Prema izvješću Agencije za resurse divljih životinja Tennesseeja (TWRA), isti medvjed je sa svojim mladuncima ranije provalio i u automobil na čijem je prozoru bila pukotina, privučen hranom koja se nalazila unutra.

Policajci su tada morali upotrijebiti elektrošoker kako bi otjerali životinje. Samo nekoliko tjedana ranije, 29. lipnja, dogodio se gotovo identičan napad kada je muškarac u šest sati ujutro izlazio iz hotelske sobe i naletio na medvjeda kod kante za smeće, koji ga je također ogrebao.

Ovi događaji jasno pokazuju kako lako dostupna hrana i smeće privlače medvjede u blizinu ljudi, stvarajući opasne situacije.