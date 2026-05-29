Nevjerojatan incident ispred trgovine: Pas upucao ženu iz sačmarice!

Pogodili ste iz prve, odvilo se u Sjedinjenim Američkim Državama, a naslov u potpunosti odgovara istini. Naime, prije nekoliko dana jednu je ženu pas upucao iz sačmarice dok je mirno sjedila u svom automobilu i čekala da se upali zeleno svjetlo na semaforu.

Bizarna priča zabilježena je u gradiću Scottsbluffa u Nebraski, a odigrala se ispred jedne od trgovina mješovitom robom nakon što se vlasnik psa nakratko zaputio u radnju i ostavio svog ljubimca na stražnjem sjedalu.

Na njegovu žalost, na istom je mjestu ostavio i napunjenu sačmaricu koju je pas nehotice aktivirao, što je dovelo do nesreće u kojoj je nesretna žena tek lakše stradala jer ju je hitac pogodio u ruku.

"Prema izvješću policije, pas se počeo kretati po sjedalu i u jednom je trenutku slučajno stao na okidač. Oružje je opalilo, a metak je probio suvozačeva vrata kamioneta, preletio parkiralište i pogodio ženu koja je sjedila u svom vozilu na obližnjem semaforu", prenijeli su američki mediji te naveli u nastavku da se isprva mislilo kako je u pitanju bila zračna puška.

Međutim, jednom nakon što je policija izašla na teren, patrola je zatekla kamionet iz kojeg se dimilo i uplašenog psa.

Policija u Scottsbluffu iskoristila je priliku da podsjeti javnost kako je u Nebraski protuzakonito prevoziti napunjenu sačmaricu u vozilu, a kakva će kazna snaći vlasnika, još uvijek je nepoznato.

"Ovaj incident služi i kao izuzetno važan podsjetnik da je sigurnost pri rukovanju, posjedovanju, transportu ili održavanju bilo koje vrste vatrenog oružja od najveće važnosti”, izjavio je policijski glasnogovornik.