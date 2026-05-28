Oči u oči sa zvijeri: Snimio je ishod bitke između neustrašivog psa i medvjeda!

Ako nikad niste čuli za pasminu naziva alabai, vrijeme je da je vidite na djelu jer je jedan rumunsjki uzgajivač zabilježio susret njegova čuvara imena Dobrin i medvjeda.

Iako je medo isprva pokušao zaplašiti psa, ubrzo je shvatio da ispred sebe neumoljivog protivnika, pa se odlučio za strateško povlačenje uz časnih 0:0 na semaforu.

Svjesna da pas nema namjeru popustiti i uzmaknuti, divlja se životinje počela povlačiti prema šumi, pa je mnoge zaintrigiralo kakva je to pasmina kojoj je strah gotovo nepoznat pojam.

Alabai: Kada priroda stvori gotovo savršenog čuvara

Dakle, srednjoazijski ovčar, poznati i pod spomenutim imenom alabai, jedna je od najstarijih pasmina na svijetu, čija povijest seže više od četiri tisućljeća u prošlost.

Potekao iz surovih prostranstava koja se protežu od Kaspijskoga mora do Kine te nije rezultat ciljanoga uzgoja, već prirodne selekcije koja je stvorila gotovo savršenog čuvara.

Impozantne građe, neovisnog karaktera i nepokolebljive odanosti, alabai je puno više od kućnog ljubimca; on je živi spomenik drevne kulture, radni pas iznimnih sposobnosti i, za mnoge, član obitelji koji ulijeva osjećaj potpune sigurnosti.

Povijest iskovana u surovim uvjetima

Porijeklo srednjoazijskog ovčara smješta se u geografsko područje koje obuhvaća Turkmenistan, Kazahstan, Uzbekistan i okolne zemlje.

Tisućama godina ovi su psi živjeli uz nomadska plemena i pritom štitili stada ovaca i koza od grabežljivaca poput vukova i medvjeda.

Za razliku od mnogih modernih pasmina, alabai se razvijao pod utjecajem okoline, što znači da su preživljavali samo najjači, najpametniji i najprilagodljiviji, što je rezultiralo iznimno zdravom i otpornom pasminom snažnog instinkta.

Karakter čuvara: Hrabar, neovisan i odan

Alabai je pas uravnoteženog, mirnog i samouvjerenog temperamenta. Opisuju ga kao ponosnog i neovisnog psa koji je svjestan svoje snage, ali je ne koristi bez prijeke potrebe. Što smo zapravo vidjeli i na snimci!

Njihova hrabrost je legendarna, a karakteristična je neustrašivost prema velikim predatorima. Iako su iznimno odani i privrženi svojoj obitelji, prema strancima su prirodno rezervirani i sumnjičavi.

Njihov teritorijalni instinkt je izrazito jak, što ih čini vrhunskim čuvarima.

Njihova inteligencija nije samo u sposobnosti učenja naredbi, već u sposobnosti samostalnog razmišljanja i donošenja odluka. To je nasljeđe života u kojem su morali sami procijeniti prijetnju i reagirati bez uputa vlasnika.

Postoje brojne priče koje ilustriraju njihovu nevjerojatnu sposobnost rasuđivanja. Jedna od njih govori o ženki koja je bez ikakve dresure čuvala novorođenče svojih vlasnika.

Kada su u posjet došli dugogodišnji obiteljski prijatelji, pas ih je radosno pozdravio.

Međutim, kada su pokušali ući u sobu gdje je beba spavala, ženka je legla pred vrata, blokirala im prolaz i počela ozbiljno režati, čime im je jasno davala do znanja da je njezina dužnost zaštititi najmlađeg člana "čopora".

Nije pas za svakoga

Upravo zbog te neovisnosti i snage, alabai nije pas za neiskusne vlasnike. Potreban im je vlasnik čvrstog, ali pravednog karaktera koji će se postaviti kao vođa.

Dresura zahtijeva strpljenje, dosljednost i međusobno poštovanje. Rana i opsežna socijalizacija ključna je kako bi pas naučio razlikovati stvarnu prijetnju od bezopasnih situacija.

Vlasnici moraju biti svjesni da ovo nije pas koji će se veseliti svakom gostu. Njihova zaštitnička priroda može otežati primanje posjetitelja, stoga su pravilno upoznavanje i nadzor nužni.