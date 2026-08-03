Tadej Pogačar lovi jedini naslov koji mu nedostaje u veličanstvenoj karijeri

ČUDESNI SLOVENAC /

Tadej Pogačar kreće po povijest. Slovenski biciklist i peterostruki pobjednik Tour de Francea, vraća se na Vuelta de Espana, nakon dugih sedam godina. Ondje je 2019. započeo svoju Grand Tour karijeru, a sada je to jedini naslov koji mu nedostaje u kolekciji. Ako u rujnu slavi u Granadi, postat će tek deveti biciklist u povijesti koji je osvojio sva tri Grand Toura, a pridružit će se i rijetkom društvu vozača koji su u istoj sezoni osvojili Tour i Vueltu. Vuelta starta 22. kolovoza u Monaku, gradu u kojem Pogačar živi.