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ČUDESNI SLOVENAC /

Tadej Pogačar lovi jedini naslov koji mu nedostaje u veličanstvenoj karijeri

Tadej Pogačar kreće po povijest. Slovenski biciklist i peterostruki pobjednik Tour de Francea, vraća se na Vuelta de Espana, nakon dugih sedam godina. Ondje je 2019. započeo svoju Grand Tour karijeru, a sada je to jedini naslov koji mu nedostaje u kolekciji. Ako u rujnu slavi u Granadi, postat će tek deveti biciklist u povijesti koji je osvojio sva tri Grand Toura, a pridružit će se i rijetkom društvu vozača koji su u istoj sezoni osvojili Tour i Vueltu. Vuelta starta 22. kolovoza u Monaku, gradu u kojem Pogačar živi.

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3.8.2026.
21:04
RTL Danas
Tadej Pogačar
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