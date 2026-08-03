Pronađen olimpijac! Vodio se kao nestao 44 dana, a preživljavao je na šećernoj trsci

Brazilski olimpijac i državni rekorder u maratonu Daniel Ferreira do Nascimento čak se 44 dana vodio kao nestala osoba, a onda je u subotu pronađen živ u Sao Paulu.

Brazilski 28-godišnji maratonac poznat pod nadimkom Danielzinho prijavljen je kao nestao 19. lipnja kada je njegova majka prijavila kako je u sedam navečer otišao iz kuće i nije se vratio. Prema pisanju medija UOL, do Nascimento je u subotu pronađen u četvrti Belenzinho, u istočnom dijelu São Paula, nakon što ga je jedan prolaznik prepoznao u ulici Dr. Ubaldino do Amaral i kontaktirao gradsku civilnu stražu (Guarda Civil Metropolitana). Policajci su provjerili njegove podatke i potvrdili njegov identitet.

UOL je izvijestio da je izgledao dobro te da je odveden u 30. policijsku postaju u četvrti Tatuapé, gdje se ponovno susreo s obitelji. U videu objavljenom nakon što je pronađen, do Nascimento je rekao: "Sada je sve sasvim mirno i uskoro se vraćam.”

Rekao je da je pješice prešao put od Ourinhosa do São Paula, dugačak otprilike 370 kilometara. "Putovao sam žvačući šećernu trsku i, s vremena na vrijeme, naranču”, rekao je, dodavši da je pio vodu kad god bi naišao na benzinsku postaju. Civilna policija sada je taj slučaj evidentirala kao "pronalazak osobe”, no nisu objavili što je dovelo do Nascimentova nestanka niti gdje je boravio tijekom ta 44 dana.

Do Nascimento je jedan od najbržih maratonaca koje je Južna Amerika ikada imala. Predstavljao je Brazil na Olimpijskim igrama u Tokiju i postavio južnoamerički rekord u maratonu 2022. godine, istrčavši utrku u Seoulu za 2:04:51. Kasnije te godine zauzeo je osmo mjesto u maratonu na Svjetskom atletskom prvenstvu u Eugeneu u Oregonu.

Također je privukao veliku pozornost tijekom olimpijskog maratona 2020. u Tokiju kada je usred utrke razmijenio pozdrav šakom s bivšim svjetskim rekorderom Eliudom Kipchogeom. Taj je trenutak postao viralan, učinivši do Nascimenta poznatim imenom u Brazilu i svijetu dugoprugaškog trčanja.

Nascimentova majka rekla je medijima da se suočavao s problemima s mentalnim zdravljem nakon što se prestao natjecati.