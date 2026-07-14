Igrao s Bilićem u Hajduku: 'On jugonostalgičar? Već su nekorektni prema njemu'

Branko Karačić igrao je sa Slavenom Bilićem u Hajduku u sezoni 1988./1989. Bilo je to u posljednjoj sezoni koju je Branko Karačić proveo u Splitu, nakon čega je otišao u belgijski Cercle Brugge (121 utakmica, 44 gola), što je ujedno bila sezona u kojoj je mladi Slaven Bilić tek debitirao i upisao svoje prve službene nastupe za seniorsku momčad Hajduka.

'Bilić je dokazani trener s voljom i željom za velike stvari'

Tijekom sezone Prve savezne lige Jugoslavije 1988./1989. Karačić je bio jedan od ključnih igrača Hajduka, te je upisao 26 prvenstvenih nastupa, pritom postigavši i nekoliko važnih pogodaka. Istodobno je Slaven Bilić tek započinjao svoj put u prvoj momčadi. U toj je sezoni nastupio tri puta, a pritom je postigao dva pogotka...

Mislim da je prevelike negativne bilo i za Zlatka Dalića od strane medija, što se toga dijela tiče. Smatram da Slavena Bilića poznajem još iz igračkih dana i mislim da već u startu ide jedna nekorektnost prema Slavenu Biliću. Aposlutno znam njegovo razmišljanje, njegov put, kako je odrastao i smatram da je to vrlo nekorektno od strane dijela medija prema njemu. Branko Karačić za Net.hr.

Prema svjedočanstvima aktera tog vremena, u tadašnjem Hajduku postojala je jasno izražena hijerarhija među igračima. Iskusni i afirmirani nogometaši, među kojima je bio i Karačić, koristili su glavnu svlačionicu, dok su mlađi igrači poput Bilića, Bokšića i Jarnija bili smješteni u drugoj, skromnijoj svlačionici. Stariji igrači u taj su prostor dolazili uglavnom samo radi zajedničkih sastanaka uoči utakmica. To je jedna zanimljivost u ovoj priči, ali vratimo se mi na glavnu temu ovog teksta, a on je povratak Bilića na izborničku klupu reprezentacije.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako Branko Karačić vidi Bilićev povratak?

"Vidim kao jednu pozitivnu stvar. Slaven Bilić je dokazani trener koji ima jednu veliku volju i želju za napraviti velike stvari, što je pokazao i samom svojom izjavom na pressici u ponedjeljak. Znači, Slaven Bilić je samim svojim dolaskom na klupu Hrvatske, povratkom nakon Dalićeve povijesno uspješne eure, pokazao jednu hrabrost, odlučnost, a znanje ima", govori u uvodu intervjua za portal Net.hr nogometni trener Branko Karačić i nastavlja:

"Vidjet ćemo što će biti... Vrlo je teško ponoviti rezultate koje je napravio Zlatko Dalić kao izbornik, međutim hrabrost, samopouzdanje, vjeru u igrače, mislim da sa Bilićem postoji mogućnost da ponovimo velike rezultate i da svi zajedno i dalje uživamo u uspješnosti hrvatske nogometne reprezentacije. Sigurno da Slaven Bilić ima jednu standardnost momčadi, da neće tu biti prevelikih promjena, ali Bilić je već rekao kako će šansu u reprezentaciji dobiti oni koji su kvalitetni. Znači, nema razloga da ne dođe netko iz SHNL-a u obzir za kvalifikacije ili Ligu nacija koje nam predstoje".

'Nema razloga da ne zove Mišića ako mu je potreban'

Je li davanje šanse igračima iz SHNL-a glavna razlika između Slavena Bilića i Zlatka Dalića?

"To ćemo tek vidjeti, hoće li Slaven Bilić kao izbornik ići u tom smjeru. I sam je Slaven odmah rekao da ga ne zanima iz koje lige tko dolazi ako je kvalietan igrač, ali isto je naglasio kako kako nije isto igrati u Manchester Cityju i Hajduku. E sad, smatram, to je moje mišljenje, da uvijek može jedan ili dva igrača iz SHNL-a može biti u krugu od 26 igrača. Hoće li netko iz SHNL-a dobiti šansu i koliku minutažu, to je na odluci novog izbornika Slavena Bilića. On je rekao da njega zanima jedan veliki rezultat, a veliki rezučtat je priprema za Euro i napraviti tamo velike stvari, a velike stvari će biti jedna od medalja".

Hoće li Slaven Bilić pozvati u reprezentaciju Josipa Mišića? Sjetimo se kako je upravo Bilić u prvom mandatu vratio u reprezentaciju Milana Rapaića koji je ujesen 2006. godine odigrao bitnu ulogu, no Miki je već 2007. prestao igrati za Standard iz Liegea, pa tako i za Hrvatsku. Slaven Bilić je u svom prvom mandatu priliku dao i Ivanu Juriću u hrvatskoj reprezentaciji, kada je Jurić bio u poodmaklim igračkim godinama. Možemo li to očekivati i sa Josipom Mišićem?

"Nema razloga da ne zove Josipa Mišića ako mu je Josip Mišić u tom trenutku potreban. Slaven Bilić kazao je kako će u reprezentaciji samo kvalitetni igrači participirati u reprezentaciji, da bi ostvario rezultat. Morat će, sukladno tome, donijeti kvalitetne odluke. Hoće li Mišić doći u krug igrača za postizanje dobrog rezultata, to će sam Bilić odrediti i postupiti onako kako misli da će mu donijeti rezultat. Josip Mišić pokazao se kao jedan kvalitetan vezni igrač, međutim nemojmo zaboraviti da to nije bila laka odluka ni za izbornika Zlatka Dalića jer na toj poziciji su bili aposlutno neprikosnoveni Modrić i Kovačić i vrlo teško je svakom igraču ući na tu poziciju na kojoj je jedan Luka Modrić pokazivao svoje partije, neponovljivi Luka Modrić, a Kovačić do ozljede u Man Cityju bio je vrlo vrlo bitan igrač uz Modrića u hrvatskoj reprezentaciji".

'U startu ide jedna nekorektnost od strane dijela medija prema njemu'

Kako komentirate kako dio hrvatske medijske scene, desno orijentirane, je loše dočekao Slavena Bilića smatrajući da neće biti dovoljno dobar Hrvat, da je jugonostalgičar, što veze nema s nogometom i realnošću, niti s istinom? Dobio je Slaven Bilić pitanje na pressici o tome...

"Mislim da je prevelike negativne bilo i za Zlatka Dalića od strane medija, što se toga dijela tiče. Smatram da Slavena Bilića poznajem još iz igračkih dana i mislim da već u startu ide jedna nekorektnost prema Slavenu Biliću. Aposlutno znam njegovo razmišljanje, njegov put, kako je odrastao i smatram da je to vrlo nekorektno od strane dijela medija prema njemu".

Kakav je Slaven Bilić bio kao suigrač?

"On je bio tad mlad igrač. Pretežno je bio na posudbi u Šibeniku. Odigrali smo dvije - tri utakmice zajedno. On je bio mladić koji je išao na posudbu i to je bila isto dobra odluka u tim godinama, ako već nije u početku bio standardan igrač u Hajduku, da se kali, skuplja iskustvo u Šibeniku, što mu je bio put za povratak u Hajduk. Aposlutno hrabar, odlučan igrač, karakter već tad. Znao je već i u ovom trenutku i dao do znanja tom odlukom da je vrlo inteligentan, pametan, što su pokazali i budući rezutati, od igračkih dana do sad trenerskih", zaključio je Branko Karačić.