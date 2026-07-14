Nakon glasina da je izgubila 30 kg zbog depresije, pjevačica Lizzo otkrila istinu

Američka pjevačica i reprerica Melissa Viviane Jefferson, poznatija kao Lizzo (38) priznaje da nisu sve priče o njezinom gubitku kilograma točne. „Došla sam u fazu u kojoj mi je tjelesna težina uzrokovala bolove u zglobovima”, nastavila je. „Također sam se povukla s interneta i preostali su mi samo studio i vlastite misli. Zato sam se posvetila onome na što sam mogla utjecati: svom tijelu, načinu života, rutinama i navikama.” Doista, Lizzo – koja je 2024. otkrila da je tijekom svog puta prema boljem zdravlju odustala od veganske prehrane – promijenila je način prehrane i fokusirala se uglavnom na proteine ​​i povrće kako bi smršavjela. No, izgubljeni kilogrami nisu se trajno zadržali. „Od prošle godine dobila sam oko devet kilograma”, dodala je 38-godišnjakinja, „pa me sada svi mogu pitati i o dobivanju na težini, ako žele.”

Put prema zdravlju

Za New York Times je otkrila: 'Postupala sam sustavno i vrlo polako gubila na težini. U siječnju 2025. godine pohvalila se činjenicom da je došla do željene težine objavom na Instagramu.

'Uspjela sam. Danas sam, stajući na vagu, postigla svoj cilj u gubitku kilograma. Tu brojku nisam vidjela još od 2014. godine! Neka ovo bude podsjetnik da možeš postići sve što zacrtaš. Vrijeme je za nove ciljeve!' Za medije se osvrnula na glasine da je izgubila 30 kilograma zbog depresije govoreći: 'Ljudi uvijek žele sve svesti na jedan naslov, na jednu stvar. Mnogo toga može biti istinito istovremeno'. Još jedna glasina koju želi razjasniti jest ona da je Ozempic imao ikakve veze s njezinom tjelesnom transformacijom, budući da je negirala kako je taj lijek za mršavljenje bio uzrok promjene: 'Ozempic djeluje tako da jedeš manje hrane', objasnila je. 'Zbog njega se osjećaš sito. Dakle, ako to možeš postići sama i snagom volje nadvladati nagon, učinak je isti'. 'Pokušala sam sve”', rekla je Lizzo, 'Za mene je stvar čiste znanosti. Omjer unesenih i potrošenih kalorija'.

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Na put je prema gubitku kilograma kaže krenla namjerno. 'Znam kakav je osjećaj svakodnevno trpjeti posramljivanje zbog izgleda tijela'. Odlučno je rekla: 'Postoji sustav ugnjetavanja koji neprestano vrši pritisak, osobito na žene, a posebice na one koje su izložene javnosti. Taj je sustav neumoljiv i odlučan u namjeri da se zbog sebe osjećaš kao smeće. Neće stati sve dok ne kupiš svaki proizvod i ne povjeruješ u svaku laž, usmjeravajući pritom tu negativnost protiv same sebe. Taj sustav trenutačno djeluje snažnije nego ikad prije'.

Foto: Jeffrey Mayer/Alamy/Profimedia

Omiljena glazbenica sada redovito dijeli svoj put i promovira pozitivnu sliku o tijelu objavljujući snimke iz teretane i treninga te inspirativne poruke inspirirajući druge da preuzmu odgovornost za svoje tijelo i krenu na put prema zdravlju.