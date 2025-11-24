Pjevačica Lizzo progovorila o svom mršavljenju: 'Ako želimo poništiti učinke Ozempic booma...'

Američka rap pjevačica Lizzo (37) u nedjelju je iznijela svoje misli u iskrenom eseju objavljenom na Substacku, pod naslovom: “Zašto svi mršave i što nam je činiti? S poštovanjem, osoba koja je smršavjela.” U tekstu je Lizzo otkrila da teži nešto više od devedeset kilograma, ali da je i dalje "ponosna velika cura”, piše People.

Foto: Lizzo

Negativni trendovi ljepote

Priznala je da ima osjećaj kao da žene većih konfekcijskih brojeva gube na značaju u eri lijekova za mršavljenje poput Ozempica.

“Evo nas na polovici desetljeća, u kojem se veće veličine odjeće magično brišu s internetskih trgovina. Plus size modeli više ne dobivaju poslovne pojekte. A sve 'velike cure' više nisu toliko velike”, napisala je, dodavši: “Čeka nas puno posla ako želimo poništiti učinke Ozempic booma.” Ipak, dobitnica Grammyja priznaje da razgovori o mršavljenju nisu jednostavni, napominjući da je i sama djelomično bila motivirana smršavjeti jer joj je bilo dosta toga da njezin identitet bude “zasjenjen” kilogramima.

“Ljudi nisu mogli vidjeti moj talent kao glazbenice jer su bili previše zauzeti optužbama da mi je ‘to što sam debela’ cijela osobnost”, napisala je. “Živimo u eri u kojoj 'velike cure' mršave samo jer su umorne od osuđivanja.”

Mentalno zdravlje u krizi

Pjevačica je otkrila i da je počela mršavjeti u jesen 2023., u razdoblju kada je patila od teške depresije.

Foto: Profimedia

“Stara Lizzo imala bi sklonost prejedanju kad je tužna i depresivna. Naručivala bi stotine dolara vrijednu dostavu hrane i jela sve dok nije imala osjećaj da će joj želudac eksplodirati. Ali ovaj put jednostavno nisam imala potrebu za tim”, nastavila je.

Lizzo kaže da je počela trenirati pilates kako bi potisnula bol. Počela je i ići na terapiju, gdje je, kako piše, shvatila da je svoju težinu koristila kao “štit” i da ju je “htjela jednostavno – pustiti”. Esej je zaključila pozivom na širenje 'body positivity' pokreta i potrebi da sami sebe oslobodimo iluzije da postoji samo dobro i loše.

