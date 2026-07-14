Snježana Schillinger emotivnom objavom dirnula pratitelje: 'Stajala sam ti na glavi'

Poznata hrvatska poduzetnica i javna osoba, Snježana Schillinger (55), poznata po svom modnom brendu i angažmanu u svijetu luksuznih jahti, podijelila je s pratiteljima na Instagramu emotivnu uspomenu na svog pokojnog oca. Povodom njegova rođendana objavila je staru fotografiju iz obiteljskog albuma, uz koju je pokazala koliko joj i danas znači sjećanje na njega.

U fotografiji mala Snježana sjedi ocu na ramenima dok stoje u moru. Njezin otac drži je s osmijehom, a ona se u objavi prisjetila kako tada nije imala hrabrosti ni pokušati zaplivati. "Dragi tata, možda nam ponestaje fotografija, ali ljubavi i lijepih uspomena nam nikada neće ponestati. Danas slaviš s anđelima svoj nebeski rođendan!", započela je Schillinger svoju emotivnu posvetu. "Ova lijepa fotografija puno govori o tebi, našem odnosu, ti pun strpljenja uvijek s laganim osmijehom i ja koja ne želim u more ni pokušati plivati i stojim ti doslovce na glavi!", nadodala je.

"Vjerujem da mnogi od nas zaborave da smo ovako 'stajali' roditeljima na glavi, kao što naša djeca 'ne doživljavaju' ozbiljno činjenicu da nama stoje na glavi", istaknula je. U objavi je Snježana istaknula kako fotografije poput ove s vremenom postaju još dragocjenije te podsjetila na trenutke koji se često uzimaju zdravo za gotovo.